Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turunda Avusturya'nın Rapid Wien takımını konuk edecek. Trabzonspor ile Rapid Wien arasındaki maçın ne zaman ve saat kaçta oynanacağı merak ediliyor. Maç, 8 Ağustos 2024 tarihinde gerçekleşecek. TRABZONSPOR- RAPID WIEN MAÇI CANLI İZLE || Trabzonspor- Rapid Wien maçı ne zaman, saat kaçta?

TRABZONSPOR- RAPID WIEN MAÇI NE ZAMAN?

Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turu ilk maçında Rapid Wien ile 8 Ağustos 2024 Perşembe bugün karşı karşıya gelecek.

TRABZONSPOR- RAPID WIEN MAÇI SAAT KAÇTA?

Papara Park'ta oynanacak heyecanlı mücadele saat 20:00'da başlayacak.

TRABZONSPOR- RAPID WIEN MAÇI HANGİ KANALDA, ŞİFRESİZ Mİ?

UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turunda oynanacak olan Trabzonspor Rapid Wien maçı A Spor'dan canlı olarak şifresiz kanalda yayınlanacak.