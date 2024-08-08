TRABZONSPOR- RAPID WIEN MAÇI CANLI İZLE || Trabzonspor- Rapid Wien maçı ne zaman, saat kaçta?
Trabzonspor, Avusturya'nın Rapid Wien takımı ile karşı karşıya gelecek. Maçın ne zaman ve saat kaçta başlayacağı merak ediliyor. Canlı izleme bilgilerine haberimizden ulaşabilirsiniz.
Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turunda Avusturya'nın Rapid Wien takımını konuk edecek. Trabzonspor ile Rapid Wien arasındaki maçın ne zaman ve saat kaçta oynanacağı merak ediliyor. Maç, 8 Ağustos 2024 tarihinde gerçekleşecek. TRABZONSPOR- RAPID WIEN MAÇI CANLI İZLE || Trabzonspor- Rapid Wien maçı ne zaman, saat kaçta?
TRABZONSPOR- RAPID WIEN MAÇI NE ZAMAN?
Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turu ilk maçında Rapid Wien ile 8 Ağustos 2024 Perşembe bugün karşı karşıya gelecek.
TRABZONSPOR- RAPID WIEN MAÇI SAAT KAÇTA?
Papara Park'ta oynanacak heyecanlı mücadele saat 20:00'da başlayacak.