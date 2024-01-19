Trabzonspor-Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta? Trabzonspor Galatasaray maçı hangi kanalda?
Trabzonspor ve Galatasaray arasındaki heyecanla beklenen maçın tarihi ve saati merak konusu oldu. Futbolseverler, bu önemli karşılaşmayı hangi kanalda izleyebileceklerini araştırıyor. Peki, Trabzonspor-Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta? Trabzonspor Galatasaray maçı hangi kanalda? İşte detaylar...
Süper Lig hedefine ulaşmak isteyen Trabzonspor ve Galatasaray karşı karşıya gelecek. Süper Lig'in 21. haftasında Trabzonspor, sahasında Galatasaray'ı konuk edecek. Merakla beklenen maçın yayınlanacağı tarih ve kanal araştırılmaktadır. Arama motorlarında TS GS maçının detayları sorgulatılıyor. Peki, Trabzonspor-Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta? Trabzonspor Galatasaray maçı hangi kanalda? Detaylar haberimizde...
TRABZONSPOR-GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Trabzonspor ve Galatasaray maçı, 21 Ocak Pazar günü saat 19.00'da Papara Park'ta oynanacak.
TRABZONSPOR GALATASARAY MAÇI HAKEMİ KİM?
Haftanın en dikkat çeken mücadelesinde Abdülkadir Bitigen düdük çalacak.