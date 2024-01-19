Trabzonspor-Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta? Trabzonspor Galatasaray maçı hangi kanalda?

Süper Lig hedefine ulaşmak isteyen Trabzonspor ve Galatasaray karşı karşıya gelecek. Süper Lig'in 21. haftasında Trabzonspor, sahasında Galatasaray'ı konuk edecek. Merakla beklenen maçın yayınlanacağı tarih ve kanal araştırılmaktadır. Arama motorlarında TS GS maçının detayları sorgulatılıyor. Peki, Trabzonspor-Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta? Trabzonspor Galatasaray maçı hangi kanalda? Detaylar haberimizde...

TRABZONSPOR-GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Trabzonspor ve Galatasaray maçı, 21 Ocak Pazar günü saat 19.00'da Papara Park'ta oynanacak.

TRABZONSPOR GALATASARAY MAÇI HAKEMİ KİM?

Haftanın en dikkat çeken mücadelesinde Abdülkadir Bitigen düdük çalacak.