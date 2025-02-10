Trabzonspor Eyüpspor maç özeti ve golleri! (VİDEO) Trabzonspor Eyüpspor geniş özeti! Golleri kim attı, maç kaç kaç bitti?

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TRABZONSPOR EYÜPSPOR MAÇ ÖZETİ

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TRABZONSPOR EYÜPSPOR ÖZET

Trabzonspor Eyüpspor maç özetini maçın ardından Bein Sports YouTube kanalından izleyebilirsiniz.

TRABZONSPOR EYÜPSPOR MAÇI KAÇ KAÇ BİTTİ?

Trabzonspor Eyüpspor maçı 1-0'lık Trabzonspor üstünlüğüyle sona erdi.

TRABZONSPOR EYÜPSPOR MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANDI?

Trabzonspor Eyüpspor maçı canlı olarak Bein Sports'ta yayınlandı.