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TRABZONSPOR- BEŞİKTAŞ MAÇI CANLI ANLATIM! Trabzonspor- Beşiktaş maçı kaç kaç?

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Trabzonspor ve Beşiktaş arasındaki heyecan dolu maç canlı anlatıyoruz. Takımların karşı karşıya geldiği bu önemli maçın sonucu merakla bekleniyor. Maçın skoru ve detayları için haberimizi takip edebilirsiniz.

Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında futbolseverleri ekran başına kilitleyecek büyük bir maç gerçekleştiriliyor. Trabzonspor ile Beşiktaş, Papara Park stadyumunda karşı karşıya geliyor. Bu zorlu karşılaşma, hem Trabzonspor hem de Beşiktaş için ligdeki pozisyonlarını güçlendirmek açısından büyük önem taşıyor. Peki, Trabzonspor- Beşiktaş maçı kaç kaç? Trabzonspor- Beşiktaş maçı canlı anlatım!

İLK 11'LER

Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Malheiro, Savic, Denswil, Eren Elmalı, Okay Yokuşlu, Mendy, Visca, Muhammed Cham, Mislav Orsic, Simon Banza.

Beşiktaş: Mert Günok, Svensson, Paulista, Uduokhai, Masuaku, Al Musrati, Gedson, Rashica, Rafa Silva, Joao Mario, Immobile.

TRABZONSPOR- BEŞİKTAŞ MAÇI CANLI ANLATIM

1' Dev maçta ilk düdük çaldı.

Haberler.com / Beyza Nur Ergin - Gündem

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