Üye Girişi
Haberler

Trabzon çikolatası nedir, nerede satılır?

Trabzon çikolatası nedir, nerede satılır?
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Trabzon'da yaşayan Seyyare, Sinem, Demet ve Kübra Sungur isimli 4 kız kardeş, ailenin üç kuşaktır sürdürdüğü fındık üretimini ve fındığın değerini arttırmak için kendi markalarını oluşturdu. Peki, Trabzon çikolatası nedir, nerede satılır?

Trabzon'da 4 kız kardeşin fındık ezmeli Trabzon çikolatası, son günlerde talep patlamasının yaşandığı Dubai çikolatasına rakip oldu. Trabzon çikolatası nedir, nerede satılır?

TRABZON ÇİKOLATASI NEDİR, NEREDE SATILIR?

Dubai çikolatası son günlerde popülerliğini korumaya devam ederken bir yeni rakibi ortaya çıktı.

Trabzon çikolatasını bulan 4 kız kardeş, siparişlere yetişemediğini söylüyor. Fındık ezmeli dolgu ile yeni bir ürün ortaya çıkarken adını Dubai'den aldığı öğrenildi.

Çikolatalarına yoğun talep olduğunu söyleyen 4 kadın, ürünün patentini almak için harekete geçti. Dubai'den de siparişler geldiğini söyleyen kardeşler, "Çikolataya da en çok yakışan şey gerçekten fındık. Aslında biz bunu sadece gözlemlemiş olduk, deneyimlemiş olduk." dedi.

Taleplere yetişemedikleri Trabzon çikolatası için patent başvurusu yaptıklarını kaydeden Sungur, "Aslında ilk çıktığı andan itibaren herkesin düşündüğü o konu vardı. İsmi neden Dubai çikolatası? Çünkü kadayıf bizim, fıstık bizim ülkemizde üretiliyor, neden bu isim Dubai diye? İlk çıktığı andan itibaren tabii ki bir fındık üreticisi olarak ve fındıkla ilgili ürünler üreten bir dükkan olarak biz bunu fındıklı yaptık. O ürettiğimiz dönemde henüz kutularımız gelmemişti ve bununla ilgili bir isim veya herkes dükkandan içeri girdiğinde Dubai çikolatası yok mu diyordu, ben de bu olaya açıkçası çok böyle bir şekilde ya neden Dubai çikolatası diye tepki gösteriyordum. Fındıklı yaptıktan sonra ismini biz tabii ki burada ürettiğimiz için, buradaki kadınların el emeği olduğu için ismi bizim üretimimizdeki kadınlar koydu. Trabzon çikolatası koyduk. Koyduktan sonra zaten olay farklı bir boyuta taşındı. Bu ürünün üretimi tamamen bize ait. Trabzon çikolatası patenti bize ait, başvurularını yaptık. Elbette bununla ilgili tüm Türkiye'de üretimler başlayacaktır. Çünkü yoğun bir talep var. Biz fındığın çikolataya yakıştığını bilen en iyi milletiz. Çünkü bununla büyüdük. Çikolataya da en çok yakışan şey gerçekten fındık. Aslında biz bunu sadece gözlemlemiş olduk, deneyimlemiş olduk" diye konuştu.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
Haberler.com - Gündem
Narin Güran cinayeti davasında ilk duruşma! Anne kürsüyü yumrukladı, baba salonu terk etti

Narin Güran davasında tutuklu sanıklar ilk kez hakim karşısında

 Narin Güran duruşmasında sanık sandalyesine çıkan anneden ilk sözler

Duruşmada sanık sandalyesine çıkan anneden ilk sözler

 Narin Güran davasında mahkeme salonunu buz kesen 'Cinsel ilişki' itirafı

Narin Güran davasında mahkeme salonunu buz kesen "Cinsel ilişki" itirafı
Mahkeme başkanından ağabey Enes'e olay soru: Salim'in kızlarıyla ilişkiye girdin mi?

Mahkeme başkanından Narin'in ağabeyine olay soru
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
KOSKİ Konya su kesintisi! 7-8 Kasım Meram, Akşehir, Kulu su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? ASAT Antalya su kesintisi! Alanya, Konyaaltı, Korkuteli 7-8 Kasım Antalya su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? BUSKİ Bursa su kesintisi! 7-8 Kasım Yıldırım, Nilüfer, İznik su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? İZSU İzmir su kesintisi! 7-8 Kasım Ödemiş, Menemen, Karabağlar su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? Siyah Kalp CANLI izle izle! 7 Kasım Perşembe Siyah Kalp 8. bölüm SON BÖLÜM izleme linki var mı? İnci Taneleri CANLI izle! 7 Kasım İnci Taneleri 21. Bölüm Kanal D Canlı HD izleme linki! Hudutsuz Sevda CANLI izle, SON BÖLÜM izle! Hudutsuz Sevda 39. bölüm NOW TV SON BÖLÜM izle! Gaziantep GASKİ su kesintisi! Nizip, Nurdağı, Oğuzeli 7-8 Kasım GASKİ su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? Meraklı Adamın 10 Günü filmi çıktı mı, ne zaman yayında? Meraklı Adamın 10 Günü filmi konusu nedir, oyuncuları kimler? Aile Arasında filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Aile Arasında filmi ne zaman, nerede çekildi? KPSS P1 nedir? KPSS P1 hangi meslekler?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.