Torreira pozisyonu penaltı mı (Gaziantep FK Galatasaray)?
Güncelleme:
Yeni sezona Süper Lig'in açılış haftasıyla start veren Galatasaray, deplasmanda Gaziantep FK ile karşı karşıya. Mücadelenin düdüğünü Ali Şansalan çalıyor; VAR'da Sarper Barış Saka, AVAR pozisyonunda ise Candaş Elbil görev yapıyor. Peki, Torreira'nın pozisyonunda penaltı olmalı mı?

Süper Lig'de geçen sezonun şampiyonu unvanıyla sahaya çıkan Galatasaray, sezonun ilk haftasında deplasmanda Gaziantep FK'nın konuğu oluyor. Maç Gaziantep Stadı'nda oynanırken, Galatasaray şu anda 2-0 önde. Peki, Torreira'nın o pozisyonda olarak penaltı beklenmeli miydi?

MAÇIN İLK 11'LERİ

Gaziantep FK, sahaya şu oyuncularla çıktı: Kaleyi Burak korurken, defans hattında Mbakata, Arda, Abena ve Rodrigues görev aldı. Orta sahada Bacuna, Maxim ve Kozlowski yer alırken; ileri uçta ise Lungoyi, Sorescu ve Boateng forma giydi.

Galatasaray'ın başlangıç kadrosu ise şu şekilde şekillendi: Kalede Günay görev alırken, savunma hattında Sallai, Sanchez, Abdülkerim ve Eren bulundu. Merkezde Lemina ile Torreira ikilisi yer aldı. Hücum hattında ise Yunus, Gabriel Sara, Leroy Sane ve Barış Alper Yılmaz forma giydi.

TORREİRA POZİSYONU PENALTI MI?

Gaziantep FK ile Galatasaray arasında oynanan karşılaşmanın ilk anlarında dikkat çekici bir pozisyon yaşandı. Galatasaray sahasında yaşanan mücadelede Gaziantepli oyuncunun yerde kalması, penaltı olup olmadığı yönünde soru işaretlerine neden oldu.

Ancak hakem oyunu sürdürme kararı verdi ve VAR'dan da herhangi bir inceleme ya da müdahale kararı çıkmadı.

HAKEM GÖRÜŞLERİ

Eski hakem Deniz Ateş Bitnel ise söz konusu pozisyonla ilgili yaptığı yorumda "Lungoyi ile Torreira arasındaki mücadelede hakemin devam kararı yerindeydi. Hatta bir faul kararı çıkacak olsaydı, bu Galatasaray lehine verilmeliydi" şeklinde değerlendirmede bulundu.

Osman DEMİR
