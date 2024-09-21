Ünlü futbolcu Lucas Torreira, futbolseverlerin merak ettiği bir isim haline geldi. Özellikle sevgilisi ve yaşı hakkında birçok soru gündeme geliyor. Galatasaray'da forma giyen Torreira, kariyeri boyunca farklı takımlarda gösterdiği performansla dikkat çekiyor ve istatistikleri sıkça araştırılıyor. Torreira kimdir? Lucas Torreira kaç yaşında ve nereli? Detaylar haberimizdedir...

LUCAS TORREIRA KİMDİR?

Lucas Sebastián Torreira Di Pascua, 11 Şubat 1996 yılında Uruguay'da doğdu. Uruguaylı millî futbolcu. Süper Lig takımlarından Galatasaray'da forma giymektedir.

Kulüp kariyeri

İlk yılları

Torreira, futbol kariyerine memleketi Fray Bentos'un kulübü olan IA 18 de Julio altyapısında başladı. 2013 yılında Montevideo Wanderers'ın genç takımına transfer oldu. İtalya'ya taşındıktan sonra Pescara altyapısında oynamaya başladı.

Pescara

2014-15 sezonundan sonra Torreira, Pescara'nın as takımına alındı ve 25 Ekim 2014 tarihinde ilk kez yedek kulübesinde oturdu. İlk lig maçına 16 Mayıs 2015'te Serie B'de Varese'ye karşı çıktı. İlk 11'de oynadığı maçta 58 dakika oyunda kaldı ve daha sonra Matteo Politano onun yerine oyuna dahil oldu.

Sampdoria

1 Temmuz 2015 tarihinde Torreira, 1,5 milyon € karşılığında Sampdoria'ya transfer oldu ama, 2015-16 sezonunda as takım tecrübesi kazanması için Pescara'da kiralık oynamaya devam etti.

Pescara (kiralık)

2 Temmuz'da resmî olarak Pescara'ya kiralanadı. 9 Ağustos 2015 tarihinde ilk profesyonel golünü 2015-16 Coppa Italia'da FC Südtirol'a attı.

Sampdoria'ya dönüşü

Pescara ile kiralık sözleşmesi bittikten sonra Torreira, 1 Temmuz 2016 tarihinde Sampdoria'ya döndü. 21 Ağustos 2016 tarihinde ilk kez Serie A'da forma giydi ve bu maç Empoli'ye karşı Stadio Carlo Castellani'de yapılan açılış maçıydı.

Arsenal

10 Temmuz 2018 tarihinde Torreira, açıklanmayan ama 26 milyon £ civarında olduğu düşünülen bir bonservis bedeli karşılığında İngiliz kulübü Arsenal'e transfer oldu. Daha önce Mesut Özil'in giydiği 11 numara, onun Jack Wilshere'ın ayrılışı sonrası 10 numarayı almasıyla kendisine verildi.

2018-19 sezonu

Torreira, Premier League'deki ilk maçına 12 Ağustos'ta 2-0 yenildikleri Manchester City karşısında çıktı ve 70. dakikada oyuna dâhil oldu.[8] Sezondaki ilk asistini 3-2 yendikleri Cardiff City'ye karşı Alexandre Lacazette'in galibiyet golünde yaptı.[9] Arsenal adına Avrupa Ligi'ndeki ilk maçına 57. dakikada Matteo Guendouzi'yle değiştirilmeden önce çıktı ve 2 Eylül'de yapılan bu maçta Vorskla'yı 4-2 yendiler.Torreira'nın Liverpool ile 1-1 berabere kaldıkları maçta performansı taraftarlar tarafından övüldü ve futbolcu, maçın adamı seçildi. 2 Aralık'ta Arsenal adına ilk golünü Tottenham Hotspur'a attı. Maçın adamı ödülünü aldığı bu maçta Pierre-Emerick Aubameyang'dan aldığı pasla Hugo Lloris'i geçerek Arsenal'in dördüncü golünü attı ve Kuzey Londra derbisinden 4-2'lik zaferle ayrıldı. 8 Aralık'ta Huddersfield Town'a 83. dakikada attığı golle takımı adına ikinci golünü attı ve son dakikalarda takımına galibiyet kazandırdı. Maçta Torreira ayrıca beş kez üst üste Arsenal Maçın Adamı seçildi. Torreira, Wembley'de yapılan ve 1-1 berabere biten Tottenham maçının son dakikalarında defans oyuncusu Danny Rose'a yaptığı hareketle takımı adına ilk kırmızı kartını aldı ve Futbol Birliği tarafından üç maçlık bir ceza aldı. Manchester United, Newcastle United ve Everton maçlarını kaçırdı.

2019-20 sezonu

Torreira, sezondaki ilk maçına Arsenal'in 2-1 yendiği Burnley karşısında çıktı. Sezondaki ilk golünü ise 61. dakikada Dani Ceballos'un yerine oyuna girdikten sonra Liverpool'a attı ve 3-1 yenildikleri maçta takımının tek golünü atmış oldu.

Fiorentina (kiralık)

Fiorentina'da 35 resmi maçın 30'unda ilk 11'de forma giydi. 30 Haziran 2022'de Arsenal'e geri döndü.

Galatasaray

Arsenal ve Torreira ile anlaşan Galatasaray, kulüp Twitter adresi ve web sitesinden profesyonel futbolcu ile görüşmeye başlandığını duyurdu. 6 Ağustos 2022 tarihinde Torreira ve Galatasaray'ın yeni transferi Dries Mertens ile birlikte özel uçakla İstanbul'a geldi.

Millî takım kariyeri

Uruguay'da doğan Torreira, aynı zamanda baba tarafından dedesinin Galiçyalı olması nedeniyle İspanyol asıllıydı. İspanyol pasaportunu da elinde bulunduran futbolcu, Uruguay forması giymeden önce İtalya tarafından izlenmişti.

Torreira, ilk kez Uruguay kadrosuna Mart 2018'deki 2018 Çin Kupası için çağrıldı. İlk millî maçına Çin Kupası yarı finalinde 2-0 yendikleri Çek Cumhuriyeti karşısında çıktı.

Mayıs 2018'de, Rusya'da yapılacak olan 2018 FIFA Dünya Kupası için Uruguay'ın 26 kişilik aday kadrosuna seçildi.