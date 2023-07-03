Geçen sezonda Milan'ın başarılı futbolcuları arasında yer alan Sandro Tonali Premier Lig ekibine transfer oldu. Futbol severler, Tonali hangi takıma gitti? Sandro Tonali nereye transfer oldu? Sandro Tonali kimdir, kaç yaşında, nereli, mevkisi ne, hangi takımda? araştırması yapıyor. İşte detaylar...

Premier Lig ekiplerinden Newcastle United, Milan'dan Sandro Tonali'yi 70 milyon euroya transfer etti. Tonali bu transfer ile İtalyan tarihinin en pahalı oyuncusu olmayı başardı. Tonali hangi takıma gitti? Sandro Tonali nereye transfer oldu? Sandro Tonali kimdir, kaç yaşında, nereli, mevkisi ne, hangi takımda?

TONALİ HANGİ TAKIMA TRANSFER OLDU?

Newcastle United, Milan'dan Sandro Tonali'yi 70 milyon euroya transfer etti. Tonali, İtalyan tarihindeki en pahalı oyuncu oldu.

Tarihinde ilk kez Şampiyonlar Ligi'ne kalan Newcastle United, Milan'dan Sandro Tonali'yi kadrosuna kattı. Ada ekibi, İtalyan oyuncu ile 5 yıllık sözleşme imzalarken, Milan'a 70 milyon euro ödedi.

23 yaşındaki Sandro Tonali, Newcastle United'a transfer olarak İtalyan futbol tarihine geçti. Yıldız orta saha oyuncusu, en yüksek bonservis bedeli ödenen İtalyan oyuncu oldu.

SANDRO TONALİ KİMDİR?

Sandro Tonali (d. 8 Mayıs 2000; Lodi, İtalya), Newcastle United takımında orta saha pozisyonunda görev yapan İtalyan millî futbolcudur.

Kariyeri

Henüz 12 yaşındayken Piacenza Calcio altyapısından Brescia Calcio altyapısına transfer olarak burada gelişim sağlayıp A takıma kadar yükselen Tonali, 9 Eylül 2020 tarihinde AC Milan takımına kiralanmıştır.