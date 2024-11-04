Tolga Zengin neden yayını terk etti? Tolga Zengin neden yok, yayına neden çıkmadı?

Tolga Zengin neden yok ve yayını neden terk ettiği merak ediliyor. Süper Lig'de Fenerbahçe'nin deplasmanda Trabzonspor'u 3-2 yendiği maçın ardından, yayıncı kuruluşun yorumcusu Tolga Zengin, maç sonu yayınına katılmadı. Tolga Zengin neden yayını terk etti? Tolga Zengin neden yok, yayına neden çıkmadı? Detaylar haberimizdedir...

TOLGA ZENGİN NEDEN YAYINI TERK ETTİ?

Yayıncı kuruluş Beinsports'ta yorumculuk yapan Zengin, devre arasında hakemi sert eleştirmişti. Bordo mavili takımın sayılmayan golüyle ilgili konuşan Zengin, "Golde hata yok, hata konuşulmaz! Yarım saniye daha bekle ve kararını ver. Bu hata değil, çok net bir şey! Devamlı olan bir şey. Ben burada iyi niyet aramıyorum" demişti.

TOLGA ZENGİN NEDEN YOK?

Tolga Zengin, karşılaşma sonunda ise yayında yoktu. Ünlü ismin yayından kendi isteği ile mi ayrılıp ayrılmadığı tartışma konusu oldu.