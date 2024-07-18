TOKİ taksitlerine zam geldi mi? TOKİ Temmuz ile Aralık taksit artışı ne kadar oldu?

TOKİ, Temmuz ve Aralık dönemleri için konut ve arsa taksit artış oranını açıkladı. TOKİ taksitlerine zam geldi mi? TOKİ Temmuz ile Aralık taksit artışı ne kadar oldu? Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, TOKİ'nin 2024 yılının ikinci yarısı için belirlediği taksit artış oranını duyurdu. TOKİ, aylık taksitlerini genellikle memur maaş artışına göre düzenlerken, bu kez TÜFE oranını referans aldı. TOKİ taksitlerine zam geldi mi? Detaylar haberimizdedir...

TOKİ TAKSİTLERİNE ZAM GELDİ Mİ?

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, TOKİ'nin 2024 yılı ikinci yarısı için taksit artış oranlarını açıkladı. Kurum, "TOKİ aylık taksitlerini memur maaş artışına göre düzenliyorduk. Ancak bu kez TÜFE oranını referans aldık. Artış oranını yüzde 49 yerine yüzde 24 olarak belirledik. Böylece taksit ödemelerinde vatandaşımıza yüzde 50 oranında katkı sağlamış olduk." dedi.

Yapılan açıklamada, TOKİ'de idare tarafından inşa ettirilen ve bir önceki altı aylık memur maaş artış oranına bağlı olarak satışa sunulan yeni projelerin geri ödemelerine esas borç bakiyeleri ve taksit bedellerinin %24,73 olarak uygulanacağı belirtildi.

İdare tarafından inşa ettirilen ve satışa sunulan eski projeler ile 3 Nisan 2001 tarihli ve 24362 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 2001/2202 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı gereği, T. Emlak Bankası A.Ş.'den TOKİ'ye intikal eden projelerin geri ödemelerine esas borç bakiyeleri ve taksit bedelleri, bir önceki altı aylık dönemdeki memur maaş artış oranı (%49,25), TÜFE (%24,73) ve Yİ-ÜFE (%19,49) arasından en düşük olanı alınarak güncellenecek ve bu oran %19,49 olarak belirlenecek.

İdare tarafından satılan arsaların geri ödemelerine esas borç bakiyeleri ve taksit bedelleri, bir önceki altı aylık dönemdeki (1 Ocak 2024 - 30 Haziran 2024 dönemi) Yİ-ÜFE oranı ile güncellenecek ve bu oran %19,49 olarak uygulanacak.

Ayrıca, idare tarafından açılan konut kredilerinin kullanım ve geri ödemelerine uygulanacak artış oranı %24,73 olarak belirlendi. Bu oran, kooperatifler, kooperatif birlikleri, sosyal yardımlaşma kurumları, belediyeler ve yapımcılar için geçerli olacak.