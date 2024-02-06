TOKİ KONUT SATIŞI 2024 | TOKİ konut satışı ne zaman? Başvurular bitti mi?

TOKİ konut satışı ne zaman ve başvurular bitti mi sorularına yanıt aranıyor. TOKİ konut satışları 2024 ne zaman başlıyor ve TOKİ konut satışları nasıl öğrenilir merak ediliyor. Türkiye genelinde 26 ilde bulunan 132 konut ve 29 ildeki 296 iş yerini vadeli ve açık artırma yöntemi ile satılacaktır. TOKİ, başvuru tarihlerini ve ödeme seçeneklerini açıkladı. TOKİ konut satışı ne zaman? Başvurular bitti mi? Detaylar haberimizdedir…

TOKİ KONUT SATIŞI 2024 NE ZAMAN?

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı, 26 ilde bulunan 123 konut ile 29 ildeki 296 iş yerini 07-08 Şubat 2024 tarihlerinde açık artırma yöntemiyle satışa sunacak. İş yerleri için açık artırma 07 Şubat 2024 Çarşamba günü, konutlar için ise 08 Şubat 2024 Perşembe günü saat 10.30'da gerçekleştirilecek.

TOKİ KONUTLARI HANGİ İLLERDE SATILACAK?

Alıcılar, Adana, Afyonkarahisar, Ankara (Kızılcahamam %25 Peşin-120 ay vade), Aydın, Balıkesir, Batman, Çorum, Elazığ, Erzurum, Gümüşhane, Hakkari, İstanbul, İzmir, Karaman, Kars, Kayseri, Kırıkkale, Konya, Rize, Samsun, Siirt, Sivas, Trabzon, Tunceli, Van ve Yozgat illerinde sunulan konutlara yüzde 25 peşinat ve 72 ay vade seçeneğiyle sahip ile satışa sunulacaktır.

Bununla birlikte Afyonkarahisar, Ankara, Aydın, Balıkesir, Bartın, Bilecik, Burdur, Bursa, Denizli, Elazığ, Eskişehir, Gaziantep, Giresun, Gümüşhane, İzmir, Kars, Kastamonu, Kırşehir, Konya, Kütahya, Nevşehir, Niğde, Ordu, Osmaniye, Sivas, Şanlıurfa, Tekirdağ, Trabzon ve Yozgat illerinde sunulan iş yerleri ise yüzde 15 peşinat ve 60 ay vade seçeneğiyle alınabilecek.