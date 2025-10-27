TOKİ BAŞVURU ŞARTLARI VE TARİHLERİ: 500 bin sosyal konut başvuru şartları neler, kimler başvurabilir? TOKİ 500 bin konut hangi illerde yapılacak?

Türkiye genelinde sosyal konut ihtiyacını karşılamak amacıyla hayata geçirilen TOKİ 500 bin sosyal konut projesi için başvuru tarihleri ve şartları netleşti. Projeye dair detayları, başvuru süreçlerini, illere göre koşulları ve teslimat takvimini bu rehberde derledik. Peki, 500 bin sosyal konut başvuruları başladı mı, ne zaman başlayacak? 500 bin sosyal konut başvuru şartları neler, kimler başvurabilir? TOKİ 500 bin konut hangi illerde yapılacak? 500 bin sosyal konut başvuru sürecine dair detaylar haberimizde!

TOKİ BAŞVURU ŞARTLARI VE TARİHLERİ

TOKİ 500 bin sosyal konut projesine başvurular 10 Kasım 2025 – 19 Aralık 2025 tarihleri arasında yapılabilecek. Başvurular, T.C. Ziraat Bankası A.Ş., T. Halk Bankası A.Ş. ve T. Emlak Katılım Bankası A.Ş. şubeleri aracılığıyla veya e-Devlet üzerinden gerçekleştirilecek.

Başvurular sırasında sistem tarafından yönlendirilen IBAN numarasına EFT, havale veya ATM yoluyla ödeme yapılması gerekiyor. Belirlenen süre içinde ödeme yapılmazsa başvuru geçersiz sayılacak.

TOKİ başvuru şartları ise şu şekilde sıralanıyor:

Başvuru yapacak kişi en az 18 yaşında olmalı ve en az 10 yıldır Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmalı.

Hane halkı aylık net geliri İstanbul için en fazla 145 bin TL, diğer iller için en fazla 127 bin TL olmalı.

Şehit aileleri, terör, harp ve vazife malulleri bu gelir şartından muaftır.

Başvuru yapılacak illerde, adrese dayalı kayıt sistemine göre en az 1 yıldır ikamet etme şartı aranacak.

Emekliler ve deprem bölgesi illeri için de nüfusa kayıtlı olma veya en az 1 yıl ikamet etme şartı geçerli olacak.

İnşa ve ihale süreci Kasım 2025 itibarıyla başlayacak. Hak sahibi belirleme kuraları 29 Aralık 2025 – 27 Şubat 2026 tarihleri arasında yapılacak. Teslimatlar ise Mart 2027 itibarıyla başlaması planlanıyor.

500 BİN SOSYAL KONUT BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

Projenin temel hedefi, dar ve orta gelirli vatandaşların konut sahibi olmasını kolaylaştırmak. Başvuru şartları, hem sosyal adaleti sağlamak hem de başvuruları şeffaf ve kontrollü hale getirmek amacıyla belirlenmiştir.

500 BİN SOSYAL KONUT PROJESİNE KİMLER BAŞVURABİLİR?

18 yaşını doldurmuş ve Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan herkes

Üzerinde tapu bulunmayan kişiler (eşi ve çocuklar dahil)

Hane halkı gelir kriterlerini karşılayan vatandaşlar

Gelir Kriterleri

İstanbul'da başvuru yapacak hane halkı için aylık net gelir 145.000 TL'yi geçmemeli.

Diğer illerde başvuracak hane halkının aylık net geliri 127.000 TL'yi aşmamalı.

Muafiyet Durumları (Başvuru ücreti)

Şehit aileleri

Terör, harp ve vazife malulleri

500 BİN SOSYAL KONUT BAŞVURULARI BAŞLADI MI?

Resmi açıklamalara göre, TOKİ 500 bin sosyal konut başvuruları 10 Kasım 2025 tarihinde başlamış olup, vatandaşlar belirtilen tarihler arasında başvurularını gerçekleştirebilir. Başvuru kanalları şunlardır:

T.C. Ziraat Bankası A.Ş., T. Halk Bankası A.Ş., T. Emlak Katılım Bankası A.Ş. şubeleri

e-Devlet üzerinden online başvuru

Başvuru sırasında ödeme yapılmaması durumunda başvuru geçersiz sayılacağından, ödeme adımının eksiksiz tamamlanması kritik önem taşıyor.

500 BİN SOSYAL KONUT BAŞVURU NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

TOKİ 500 bin sosyal konut projesinde başvuru süreci 10 Kasım 2025 tarihinde başlayacak ve 19 Aralık 2025 tarihinde sona erecek. Başvuru yapmak isteyen vatandaşların bu tarihler arasında gerekli işlemleri tamamlamaları gerekiyor.

TOKİ 500 BİN KONUT HANGİ İLLERDE YAPILACAK?

Projeye ilişkin detaylı iller listesi henüz resmi olarak açıklanmış değil; ancak TOKİ'nin geçmiş projeleri ve açıklamaları dikkate alındığında, projenin Türkiye genelinde özellikle büyükşehirler ve yoğun nüfuslu illerde gerçekleştirileceği öngörülüyor.

Yapılacak konutların konumları ve sayılarına ilişkin detaylar, başvuru ve kura süreci öncesinde TOKİ'nin resmi web sitesinde duyurulacak.