TOKİ ARSA SATIŞI: TOKİ arsa başvurusu nasıl yapılır? Hangi illerde arsa satışı yapılacak?

TOKİ, Türkiye genelinde 35 ilde toplam 297 arsayı satışa sunma kararı aldı. İki gün sürecek olan bu önemli satış, açık artırma yöntemi ile gerçekleştirilecek ve bu süreç, konut sahibi olmak isteyenler için büyük bir fırsat sunacak. Alıcılar, satışta yüzde 25 peşinat ödedikten sonra kalan tutarı vadelendirme imkanı bulacak. Bu durum, konut veya arsa almayı düşünenler için uygun bir finansman yöntemi sağlıyor. Peki, TOKİ arsa başvurusu nasıl yapılır? Hangi illerde arsa satışı yapılacak? Detaylar haberimizde...

TOKİ ARSA BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Açık artırmalar, 30-31 Ekim 2024 tarihlerinde saat 10.30'da Ankara Bilkent Otel ile TOKİ İstanbul Hizmet Binası'nda yapılacak. Ayrıca internetten üzerinden de (www.emlakmuzayede.com.tr)teklif verilebilecek.

TOKİ 35 İLDE 297 ARSA SATIŞI NE ZAMAN YAPILACAK?

TOKİ arsa satışı 30 - 31 Ekim tarihlerinde saat 10.30'da gerçekleşecek. Alıcılar; konut, ticaret, sanayi, plansız arsalar, sosyal kültürel tesis alanları ile akaryakıt istasyon alanları niteliğindeki arsalara, yüzde 25 peşinat ve 48 ay vade ile sahip olabilecek.

HANGİ İLLERDE ARSA SATIŞI YAPILACAK?

Diyarbakır, İstanbul, İzmir, Aydın, Muğla, Antalya, Adana, Mersin, Şanlıurfa, Ankara, Kocaeli, Bursa, Balıkesir, Çanakkale, Sakarya, Yalova, Eskişehir, Gaziantep, Elazığ, Afyonkarahisar, Konya, Denizli, Kayseri, Çorum, Aksaray, Çankırı, Amasya, Erzurum, Ağrı, Ardahan, Muş, Malatya , Artvin, Bitlis, Düzce.