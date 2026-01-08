Haberler

Togg'un 2026 fiyat listesi değişti

Togg'un 2026 fiyat listesi değişti
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Türkiye'nin yerli elektrikli otomobili Togg, 2026 yılına model bazlı fiyat güncellemeleriyle adım attı. Ocak ayı itibarıyla, SUV segmentindeki T10X ve sedan gövde tipine sahip T10F modellerinde fiyatlar yükseldi.

  • Togg T10X modelinin başlangıç fiyatı 1 milyon 870 bin TL'ye yükseldi.
  • Togg T10F modelinin başlangıç fiyatı 1 milyon 886 bin TL'ye çıktı.
  • Togg'un 2026 fiyat güncellemesinde opsiyon paketlerinin fiyatları değişmedi.

Türkiye'nin Otomobili Girişimi Grubu (Togg), 2026 yılının ilk fiyat güncellemesini duyurdu. Ocak ayı itibarıyla hem T10X hem de T10F modellerinin başlangıç fiyatlarına zam yapılırken, opsiyon paketlerinin fiyatlarında herhangi bir değişikliğe gidilmedi.

Togg'un paylaştığı güncel listeye göre T10X'in başlangıç fiyatı Aralık ayındaki 1 milyon 862 bin TL seviyesinden 1 milyon 870 bin TL'ye yükseldi. T10F'te ise başlangıç fiyatı 1 milyon 878 bin TL'den 1 milyon 886 bin TL'ye çıktı. Böylece her iki model de 2026'ya sınırlı ancak dikkat çeken bir fiyat artışıyla girmiş oldu.

T10X OPSİYONLARINDA DEĞİŞİKLİK YAPILMADI

T10F tarafında da opsiyon fiyatları değişmedi. Teknoloji ve Konfor Paketi 40 bin TL, kış paketi ve akıllı destek paketi 30'ar bin TL seviyesinde yer alırken; panoramik cam tavan ve Meridian ses sistemi 50 bin TL olarak listeleniyor. Renk ve tasarım odaklı opsiyonlar da önceki ayla aynı fiyatlardan sunulmaya devam ediyor.

T10X FİYATI YÜKSELDİ

T10X'in farklı menzil ve donanım seçenekleriyle fiyatlar şu şekilde şekillendi:

  • V1 RWD Standart Menzil (314 km): 1.870.000 TL
  • V1 RWD Uzun Menzil (523 km): 2.180.000 TL
  • V2 RWD Uzun Menzil: 2.371.000 TL
  • V2 4More (4x4): 3.178.000 TL

T10F SEDAN MODELİ İÇİN YENİ FİYATLAR

Sedan modeldeki fiyatlar şu şekilde sıralanıyor:

  • V1 RWD Standart Menzil (350 km): 1.886.000 TL
  • V1 RWD Uzun Menzil (623 km): 2.196.000 TL
  • V2 RWD Uzun Menzil: 2.371.000 TL
Kaynak: Haberler.com / Otomobil
En düşük emekli aylığı için kanun teklifi yarın TBMM'ye sunulacak

En düşük emekli aylığının artırılmasıyla ilgili önemli gelişme
YPG'ye verilen süre doldu, Suriye ordusu operasyona başladı

Süre doldu, Türkiye'nin yanı başında operasyon başladı
Suriye'den tansiyon yükselmişken DEM Parti, Öcalan'ın Mazlum Abdi talebini gündeme getirdi

DEM Parti, Öcalan'ın Mazlum Abdi talebini gündeme getirdi
Haberler.com
500

Yorumlar (5)

Haber Yorumlarımustafa.tukat:

Bu otomobiller bu fiyatların hakkını fazlasıyla veriyor. Makul fiyat

Yorum Beğen11
Yorum Beğenme16
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıRemzi YILMAZ:

emekliye gelince para yok togga gelince de zam üzerine zam ne güzel memleket

Yorum Beğen10
Yorum Beğenme6
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarıdb9fgmkfrv:

Haber bulamadınız herhalde. 6 tl cik artmış. Sakız parası bile yapmıyor. Valiyi geçtiniz abartmada

Yorum Beğen6
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıMengele:

Sparis verecektim vaz gectim cok pahali

Yorum Beğen4
Yorum Beğenme2
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıMücahit Kılıç:

milli ve yerli fakat millet binemiyor izliyor

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı haklı çıkaran tablo! Türkiye adım adım felakete gidiyor

Erdoğan'ı haklı çıkaran tablo! Türkiye adım adım felakete gidiyor
Gözaltına alınan Doğukan Güngör'den uyuşturucu itirafı

Son operasyonda gözaltına alındı, testi çıkmadan itiraf etti: Pişmanım
Rıza Pehlevi'nin videosu milyonlarca izlendi, Tahran yönetimi internetin fişini çekti

Pehlevi'nin çağrısı 80 milyon izlendi, Tahran fişi tamamen çekti
İstanbul'u fırtına vurdu! Dev dalgalar tekneyi oyuncak gibi savurdu

Fırtına önüne geleni savurdu, lüks tekneler böyle alabora oldu
Süper Lig ekibi Türk futboluna örnek oldu! Limitten muaf tutulacak

Süper Lig ekibi Türk futboluna örnek oldu! Limitten muaf tutulacak
Bomba etkisi yaratan transfer iddiası: Üç büyükşehir AK Parti'ye geçebilir

Bomba etkisi yaratan iddia: 3 büyükşehir el değiştirebilir
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı haklı çıkaran tablo! Türkiye adım adım felakete gidiyor

Erdoğan'ı haklı çıkaran tablo! Türkiye adım adım felakete gidiyor
Gözaltına alınan Doğukan Güngör'den uyuşturucu itirafı

Son operasyonda gözaltına alındı, testi çıkmadan itiraf etti: Pişmanım
Rıza Pehlevi'nin videosu milyonlarca izlendi, Tahran yönetimi internetin fişini çekti

Pehlevi'nin çağrısı 80 milyon izlendi, Tahran fişi tamamen çekti