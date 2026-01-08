Togg'un 2026 fiyat listesi değişti

Türkiye'nin Otomobili Girişimi Grubu (Togg), 2026 yılının ilk fiyat güncellemesini duyurdu. Ocak ayı itibarıyla hem T10X hem de T10F modellerinin başlangıç fiyatlarına zam yapılırken, opsiyon paketlerinin fiyatlarında herhangi bir değişikliğe gidilmedi.

Togg'un paylaştığı güncel listeye göre T10X'in başlangıç fiyatı Aralık ayındaki 1 milyon 862 bin TL seviyesinden 1 milyon 870 bin TL'ye yükseldi. T10F'te ise başlangıç fiyatı 1 milyon 878 bin TL'den 1 milyon 886 bin TL'ye çıktı. Böylece her iki model de 2026'ya sınırlı ancak dikkat çeken bir fiyat artışıyla girmiş oldu.

T10X OPSİYONLARINDA DEĞİŞİKLİK YAPILMADI

T10F tarafında da opsiyon fiyatları değişmedi. Teknoloji ve Konfor Paketi 40 bin TL, kış paketi ve akıllı destek paketi 30'ar bin TL seviyesinde yer alırken; panoramik cam tavan ve Meridian ses sistemi 50 bin TL olarak listeleniyor. Renk ve tasarım odaklı opsiyonlar da önceki ayla aynı fiyatlardan sunulmaya devam ediyor.

T10X FİYATI YÜKSELDİ

T10X'in farklı menzil ve donanım seçenekleriyle fiyatlar şu şekilde şekillendi:

V1 RWD Standart Menzil (314 km): 1.870.000 TL

V1 RWD Uzun Menzil (523 km): 2.180.000 TL

V2 RWD Uzun Menzil: 2.371.000 TL

V2 4More (4x4): 3.178.000 TL

T10F SEDAN MODELİ İÇİN YENİ FİYATLAR

Sedan modeldeki fiyatlar şu şekilde sıralanıyor: