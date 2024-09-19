Üye Girişi
Haberler

Togg satılıyor mu? Togg satılacak mı, iddialar doğru mu?

Togg satılıyor mu? Togg satılacak mı, iddialar doğru mu?
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türkiye'nin yerli ve milli otomobili TOGG'un Çinli otomotiv devi Chery'e satışı iddialarıyla gündemde. Peki, Togg satılıyor mu? Togg satılacak mı iddiaları doğru mu?

Türkiye yatırımı ile adından söz ettiren ve yeni fabrika kurmaya karar verdiği açıklanan Chery hakkında yeni iddialar gündeme geldi. Chery'nin Togg'u da satın almak için girişimlerde bulunduğu iddia edildi. Peki, Togg satılıyor mu? Togg satılacak mı iddiaları doğru mu?

TOGG SATILIYOR MU?

CHP Bursa Milletvekili Hasan Öztürk Togg satışı iddiaları hakkında, "Biz şuna karşı değiliz, Togg'un Türkiye'de olması ve teknolojik bir şeye yatırım yapmak önemli. Ancak önce teknolojiyi kendi ülkemizde geliştirebilme yeteneğine sahip olmak lazım. BYD'yi Türkiye'ye getirdiler ama keşke BYD'yi Togg'a yatırım yapmadan önce getirseydik. BYD'den bir şeyler öğrenseydik ve Togg'u yapsaydık. Biz Togg'un tamponu, kaportasını, aynasını, farını, mekanik aksamını yapabiliriz ama elektronik aksamlarını yapma yeteneklerini öğrenmedik. Dolayısıyla Togg, kapasitesinin yüzde onuyla çalışıyordu ve sürekli zarar ediyordu zaten. Dünyaya satılmıyor Togg, sadece Türkiye'de satılıyor. Sadece Türkiye'de satılan bir otomobilin başarılı olması imkansız çünkü dünya ile yarışıyoruz. Nitekim beklenen sonuç bu maalesef. Burada şu önemli; o kadar çok destek verildi ki Togg'un yatırımcılarına; arazilerin bedava verildiği, örtülü ödeneklerden kaynaklar aktarıldığı gibi... Yani bu milletin parasıyla bir şey yapıldı dolayısıyla devletin markasıymış gibi Togg'a sahip çıkıldı. Aslında o da bir girişim grubunun ortaklığıyla yapılan özel yatırım sonuçta. Milletin kaynaklarından aktarılan para muhakkak millete geri ödenmeli. Satılması beklenen bir sonuç çünkü doğru bir şey yapılmadı orada" dedi.

AK PARTİ BURSA MİLLETVEKİLİ REFİK ÖZEN CEVAPLADI

AK Parti Bursa Milletvekili Refik Özen ise konuya dair, "Nereden çıkartılıyor bu gündem onu bilmiyorum. Öyle bir şey gündem de yok. Neticede Togg yarım kalan bir hikayenin tamamlanması meselesiydi. Ve orada da sağ olsunlar beş babayiğit bir araya geldi ve bu güçler birleşince birçok insanın hayal edemediği bu proje hayata geçmiş oldu. Togg üretimine devam ediyor. Yeni modeller üzerine çalışmalar devam ediyor. Sedan modeli 2025'in başlarında çıkacak. Dolayısıyla Togg'un yapacağı daha çok iş var" ifadelerinde bulundu.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
Haberler.com - Gündem

Türkiye Chery TOGG TOGG

İsrail'in siber saldırılarının ardından Nasrallah'tan ilk açıklama: Büyük bir darbe aldık, bu saldırı karşılıksız kalmayacak

Siber saldırılar sonrası Hizbullah liderinden ilk açıklama

 İsrail ordusundan Lübnan'a bir saldırı daha! Bu kez Nasrallah konuşurken vurdular

İsrail durmak bilmiyor! Şimdi de Hizbullah lideri konuştuğu sırada saldırdılar

 2025 yılında asgari ücret, memur ve emekli zammı ne kadar olacak? Kalem kalem hesaplandı, işte çıkan sonuçlar

2025 yılında asgari ücret, memur ve emekli zammı ne kadar olacak?
Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar'a siyasi yasak getirildi

31 Mart'ta yüzde 45'le seçilen belediye başkanına siyasi yasak
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İstanbul İSKİ su kesintisi! 19-20 Eylül Ümraniye, Sultangazi, Bağcılar su kesintisi listesi! Sular kesintisi ne zaman bitecek? Siyah Kalp 3. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Siyah Kalp 3. bölüm fragmanı izleme linki var mı? İZSU İzmir su kesintisi! 19-20 Eylül Ödemiş, Urla, Bornova su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? Olanlar Oldu filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Olanlar Oldu filmi ne zaman, nerede çekildi? Gaziantep GASKİ su kesintisi! İslahiye, Oğuzeli, Yavuzeli 19-20 Eylül Ağustos GASKİ su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? 20 Eylül Cuma Hutbesi yayınlandı! 20 Eylül Cuma Hutbesi tam metni! Password final mi yapacak? Password bitti mi? MasterChef Takım Oyunu kim kazandı? 19 Eylül Perşembe bugün MasterChef Mavi Takım mı kazandı Kırmızı Takım mı kazandı? MasterChef eleme adayları kim? 19 Eylül Perşembe bugün kim potaya gitti? Adana ASKİ su kesintisi! 19-20 Eylül Sarıçam, Kozan, Pozantı su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? KOSKİ Konya su kesintisi! 19-20 Eylül Karatay, Cihanbeyli, Sarayönü su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek?
title
respondToVisibilityVideo(document.getElementById('contentElement'), function () { });