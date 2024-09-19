Togg satılıyor mu? Togg satılacak mı, iddialar doğru mu?

Türkiye yatırımı ile adından söz ettiren ve yeni fabrika kurmaya karar verdiği açıklanan Chery hakkında yeni iddialar gündeme geldi. Chery'nin Togg'u da satın almak için girişimlerde bulunduğu iddia edildi. Peki, Togg satılıyor mu? Togg satılacak mı iddiaları doğru mu?

TOGG SATILIYOR MU?

CHP Bursa Milletvekili Hasan Öztürk Togg satışı iddiaları hakkında, "Biz şuna karşı değiliz, Togg'un Türkiye'de olması ve teknolojik bir şeye yatırım yapmak önemli. Ancak önce teknolojiyi kendi ülkemizde geliştirebilme yeteneğine sahip olmak lazım. BYD'yi Türkiye'ye getirdiler ama keşke BYD'yi Togg'a yatırım yapmadan önce getirseydik. BYD'den bir şeyler öğrenseydik ve Togg'u yapsaydık. Biz Togg'un tamponu, kaportasını, aynasını, farını, mekanik aksamını yapabiliriz ama elektronik aksamlarını yapma yeteneklerini öğrenmedik. Dolayısıyla Togg, kapasitesinin yüzde onuyla çalışıyordu ve sürekli zarar ediyordu zaten. Dünyaya satılmıyor Togg, sadece Türkiye'de satılıyor. Sadece Türkiye'de satılan bir otomobilin başarılı olması imkansız çünkü dünya ile yarışıyoruz. Nitekim beklenen sonuç bu maalesef. Burada şu önemli; o kadar çok destek verildi ki Togg'un yatırımcılarına; arazilerin bedava verildiği, örtülü ödeneklerden kaynaklar aktarıldığı gibi... Yani bu milletin parasıyla bir şey yapıldı dolayısıyla devletin markasıymış gibi Togg'a sahip çıkıldı. Aslında o da bir girişim grubunun ortaklığıyla yapılan özel yatırım sonuçta. Milletin kaynaklarından aktarılan para muhakkak millete geri ödenmeli. Satılması beklenen bir sonuç çünkü doğru bir şey yapılmadı orada" dedi.

AK PARTİ BURSA MİLLETVEKİLİ REFİK ÖZEN CEVAPLADI

AK Parti Bursa Milletvekili Refik Özen ise konuya dair, "Nereden çıkartılıyor bu gündem onu bilmiyorum. Öyle bir şey gündem de yok. Neticede Togg yarım kalan bir hikayenin tamamlanması meselesiydi. Ve orada da sağ olsunlar beş babayiğit bir araya geldi ve bu güçler birleşince birçok insanın hayal edemediği bu proje hayata geçmiş oldu. Togg üretimine devam ediyor. Yeni modeller üzerine çalışmalar devam ediyor. Sedan modeli 2025'in başlarında çıkacak. Dolayısıyla Togg'un yapacağı daha çok iş var" ifadelerinde bulundu.