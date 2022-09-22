Yerli Türk otomobil olan TOGG uzun zaman önce vatandaşa duyurulmuştu. Şimdi ise Yerli otomobil TOGG ne zaman çıkacak? Soruları gündemde yer alıyor. Vatandaşın merakla beklediği TOGG satışa çıkmasına çok az kalmasıyla vatandaşın TOGG hakkında soruları yoğunlaştı. TOGG ne zaman çıkacak? TOGG fiyatı ne kadar? TOGG ne zaman satışa çıkıyor? TOGG özellikleri nedir?

Merakla beklenen yerli otomobil olan TOGG hakkında merak edilenler oldukça fazla. Yerli otomobil TOGG'a sahip olmak isteyen vatandaşlar heyecanla TOGG ne zaman çıkacak? TOGG fiyatı ne kadar? Gibi sorulara yanıt arıyor. Peki, TOGG ne zaman çıkacak? TOGG fiyatı ne kadar? TOGG ne zaman satışa çıkıyor? TOGG özellikleri nedir?

TOGG NE ZAMAN ÇIKACAK?

TOGG teknolojilerinin sergilediği 'Konsept Akıllı Cihazı' Ayasofya ve Sultanahmet manzarası eşliğinde Galataport'ta görücüye çıktı. Daha önce ABD'nin Las Vegas şehrinde düzenlenen CES fuarında sergilenen otomobil, tanıtım amaçlı İstanbul'da sergileniyor. 2023 yılının Mart ayında banttan inecek olan yerli ve milli otomobil TOGG'un sedan modeli vatandaşların ilgi odağı oldu. İnegöl'de Saloni Mobilya, Erhun Metal, Yol Mobilya, Lenova Mobilya, Orimak Makina ve İyon Mekatronik ortaklığında geliştirilen ve geçtiğimiz yıl kamuoyuna duyurulan elektrikli araç projesi Amperino 'ya Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'ndan destek geldi. Başlangıç olarak 66 milyon liralık verilen ucu açık teşvik 300 milyon TL'ye kadar çıkabilecek. Şehir içine uygun olarak tasarlanan elektrikli otomobil 90 kilometre hıza ulaşacak ve 150 kilometre menzile sahip olacak.

TOGG FİYATI NE KADAR?

Bu sene itibariyle Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu'na proje yazdıklarını hatırlatan Amperino Yönetim Kurulu Başkanı Yakup Canseven, "Açılışta 66 milyon TL olmak üzere ucu açık bir teşvik aldık. 3 yılda projeyi kapatacağız ama bu teşvikler 10 yıl sürecek. Burada makinasal yaptığımız bütün yatırımların vergi muafiyetleri gibi avantajları var. Kısacası 5'inci bölgedeki firmalar hangi teşviklerden yararlanıyorsa biz de aynı teşviklerden yararlanıyoruz. Bu sektörle ilgilenenler arasında Amperino ile ilgili ciddi beklentiler var. Bakanlık bize inandı ki ileride 300 milyona kadar çıkacak bir teşvik sağladı" diye konuştu.

TOGG ÖZELLİKLERİ NELER?

Araç gücünü lityum iyon pillerden almaktadır. Tek şarj ile batarya kapasitesine göre 300 km ve 500 km menzile sahip iki farklı güç paketi sunulacaktır. Aracın bataryalarının 30 dakikadan kısa sürede %80 şarj edilebilmesi planlanmaktadır. Araçta yer alacak rejeneratif fren sistemi ile yavaşlamalarda motorların dinamo gibi çalışması ve pili tekrar şarj ederek menzili %20'ye kadar uzatması planlanmaktadır.

Aracın arkadan itişli 200 HP ve dört tekerden çekişli 400 HP olmak üzere iki farklı motor gücünde üretilmesi planlanmaktadır. Son hızı 180 km/sa olacak aracın 400 HP versiyonunda 0-100 km/sa hızlanması 4,8 saniye, 200 HP versiyonunda ise 7,6 saniyedir.

Aracın 4G/5G internet bağlantısı ile fabrikadan güncellemeleri otomatik olarak alabilmesi, arıza durumunda araca uzaktan müdahale edilebilmesi planlanmaktadır. Aracın 3. seviye otonom sürüş özelliklerine sahip olacağı açıklanmıştır