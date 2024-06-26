TRT 1 uydu frekans bilgileri merak ediliyor. TRT 1'de yayınlanan programları, dizileri ve maçları canlı yayınla izlemek isteyen televizyon izleyicileri TRT 1 frekans bilgilerini merak ediyor. Peki, TKGS güncelleme nasıl yapılır 2024?

TRT 1 NEDEN YOK?

futbolseverlerin heyecanla beklediği Avrupa Futbol Şampiyonası grup karşılaşmaları TRT 1 ekranlarından canlı yayınlanıyor. Türksat, Digiturk, D-Smart, Kablo TV, Tivibu platformlarında yer alan TRT1 frekans ayarları değişiklik gösteriyor.

TRT 1 CL MODÜLÜ YOK NE DEMEK?

Şifreli olan TRT yayınını açmış olabilirsiniz. Frekansını kontrol edin. 11794 V 30000 frekansından izleyebilirsiniz.

Bu uyarı Digiturk, Tivibu, D-Smart ve bunlar gibi üyelikli yayın yapan platformlara üyeliğinizin olmamasından dolayı karşınıza çıkabilir. Üyeliğiniz varsa televizyonunuzun arkasında veya yanında modül adı verilen, kredi kartına benzer bir kartın takıldığı parça arızalı veya yerinden çıkmış olabilir.

TRT 1 FREKANS BİLGİLERİ

• Uydu: TÜRKSAT 4A

• Frekans: 11794

• Polarizasyon: V Dikey

• Sembol Oranı: 30.000

• FEC: 3/4

TRT, EURO 2024 maçlarının, Türkiye sınırları içinde daha kaliteli ve kesintisiz izlenebilmesi için frekans bilgilerinin güncellenmesi gerektiği uyarısı yaptı. Duyuruda, TRT HD Türkiye kapsaması Türksat frekans olarak, "Uydu; Türksat 4A, Frekans;11794, Polarizasyon; V (Dikey), Sembol Oranı; 30000, FEC; 3/4" bilgileri paylaşıldı.

TRT SPOR CANLI YAYIN İLE MAÇLARI KAÇIRMAYIN!

TRT Spor canlı yayın linki ile tuttuğunuz takımların canlı maç yayınlarını izleyebilir, keyifli anlar yaşayabilirsiniz.

TRT SPOR FREKANS BİLGİLERİ

TÜRKSAT 4A

Frekans: 11.958

POL: V

Sembol: 27500

FEC: 5/6

AKILLI TELEVİZYON SMART TV TRT 1 AYARLAMA NASIL YAPILIR?

Türksat 42e otomatik arama frekansı; 12380 V (Dikey) SR:27500, FEC 3/4 veya 12423 H (Yatay) SR:30000, FEC 3/4

TRT 1 FREKANS BİLGİLERİ

• Uydu: TÜRKSAT 4A

• Frekans: 11794

• Polarizasyon: V Dikey

• Sembol Oranı: 30.000

• FEC: 3/4

TRT, EURO 2024 maçlarının, Türkiye sınırları içinde daha kaliteli ve kesintisiz izlenebilmesi için frekans bilgilerinin güncellenmesi gerektiği uyarısı yaptı. Duyuruda, TRT HD Türkiye kapsaması Türksat frekans olarak, "Uydu; Türksat 4A, Frekans;11794, Polarizasyon; V (Dikey), Sembol Oranı; 30000, FEC; 3/4" bilgileri paylaşıldı.

TKGS GÜNCELLEME NASIL YAPILIR 2024?

Uydu Alıcılarındaki TKGS Logosuna Dikkat!

TKGS uyumlu uydu alıcılarının üzerinde TKGS logosu bulunmaktadır. TKGS uyumlu uydu alıcısı veya Smart TV temin etmek isteyen izleyicilerimizin, TKGS entegrasyonuna sahip üretici firmalarla görüşmeleri gerekmektedir.

TKGS'nin Üç Farklı Kullanım Modu

TKGS çalışma yapısında son kullanıcıların tercihlerine göre üç farklı kullanım modu yer almaktadır:

Tam Otomatik Kullanım: Bu mod, TKGS uyumlu bir uydu alıcısı veya Smart TV'nin varsayılan profilidir. Bu profilde kanal listesi bütünüyle TKGS'nin kontrolü altındadır. Kullanıcının kanal listesini değiştirecek işlemler yapmasına izin verilmez.

Esnek Kullanım: Tam otomatik kullanım modundaki bazı sınırlamalar bu modda kaldırılmıştır. Kullanıcı, kanal sıralamasını kendisi düzenleyebilir. TKGS güncelleme aşamasında kullanıcının tercih ettiği kanal sıralaması muhafaza edilir.

TKGS Kapalı: TKGS devre dışıdır. Otomatik güncellemeler yapılmaz. Uydu alıcısı ve Smart TV, TKGS entegrasyonu yapılmadığı takdirde nasıl çalışıyorsa, o şekilde çalışır. Ancak, kullanıcının menüden "TKGS güncelle" komutunu vererek güncelleme yapması mümkündür.

TKGS kanal sıralamasında hâlihazırda HD ve SD liste olmak üzere iki ayrı ana liste yayınlanmaktadır. Her iki liste de tüm kanallar mevcuttur. Bununla birlikte, HD listede şifresiz HD yayınlara sıralamada öncelik verilmiştir.

Tüm bunların yanı sıra, TKGS'de çeşitli kategoriler, (haber, spor, müzik vb.) oluşturulmuştur. Söz konusu kategoriler, ön tanımlı favori grupları olarak hazır bir şekilde kullanıcıya sunulmakta ve sürekli güncel tutulmaktadır.

TKGS uyumlu bir uydu alıcısı ve Smart TV'de, kullanıcının TKGS'yi kapatması haricinde, güncelleme işleminin kesilmesi gibi bir durum söz konusu değildir. Birçok farklı TV paket yayını içerisinden TKGS verisi yayınlanarak devamlılık sağlanır.

Otomatik Güncelleme

Uydu alıcısı ve Smart TV, "stand by" modunda olsa da belirli aralıklarla kanal listesini güncelleyebilir. Güncelleme, uydu alıcısı ve Smart TV TKGS verisi olan bir kanal üzerinden geçerken, mevcut yayında hiçbir kesinti olmaksızın, birkaç saniye içinde arka planda gerçekleşir. Sistem içinde "stand by" güncelleme dışında farklı güncelleme modları da vardır. İzleyici, kanal listesi güncellendiğinde ekranda buna ait bir mesaj görmekte ve güncellenen kanallardan haberdar olmaktadır.

TKGS'nin Genel Özellikleri

TKGS, hiçbir kullanıcı müdahalesine gerek olmaksızın, tam otomatik TV ve radyo kanal güncelleme sistemidir.

TKGS ile yalnızca bir iki saniye içinde güncel kanal listesine erişilebilmektedir.

TKGS'nin sağladığı esnek kullanım, kullanıcının ana kanal listesini özelleştirme imkânı verir. Özelleştirilen kanal listesinin korunarak, güncellemelere devam edilmesi sağlanır.

TKGS, izlenen kanallar üzerinden geçerken dahi değişiklikleri algılar, izleyiciye bilgi verir ve arka planda güncelleme yaparken yayında kesintiye neden olmaz.

TKGS ile "stand by" konumunda güncellemeyapmak mümkündür.

İzleyici, farklı amaçlara yönelik ana listeler (HD veya SD) arasında seçim yapabilir.

İzleyici için ön tanımlı beğeni listeleri (haber, spor, müzik vb.)sunulmaktadır.

Yayınlanan paket parametreleri değiştiği halde güncellemeler de aksamaksızın devam etmektedir.