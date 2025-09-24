Son günlerde iş ve ihracat dünyasının önde gelen isimlerinden Mustafa Gültepe'nin adı, Can Yayın Holding soruşturmasıyla birlikte medyanın gündemine oturdu. Büyükçekmece'deki villasına jandarma baskını yapıldığı iddiaları ve soruşturmanın "nitelikli dolandırıcılık", "vergi kaçakçılığı" ile "kara para aklama" gibi ciddi suçlamaları içermesi, Türkiye İhracatçılar Birliği Başkanı'nın bu süreçteki rolünü merak konusu haline getirdi. Peki, TİM Başkanı Mustafa Gültepe kimdir? Mustafa Gültepe hangi şirketin sahibi hakkındaki iddialar neler? Mustafa Gültepe hakkında öne sürülen iddialar haberimizde...

TİB BAŞKANI MUSTAFA GÜLTEPE KİMDİR?

Türkiye ihracat dünyasının yakından tanıdığı isimlerden biri olan Mustafa Gültepe, 1968 yılında Trabzon'un Tonya ilçesinde dünyaya gelmiştir. Eğitim hayatına Trabzon'da başlayan Gültepe, ilk ve orta öğrenimini burada tamamlamıştır. Ardından 1990 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümünden mezun olan Gültepe, akademik kariyerini İstanbul Üniversitesi'nde yüksek lisans yaparak 1997 yılında taçlandırmıştır.

Sektördeki başarısı ve vizyoner yaklaşımıyla kısa sürede adından söz ettiren Gültepe, tekstil ve ihracat alanında lider isimlerden biri haline gelmiştir. Günümüzde Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı olarak görev yapmakta ve ihracat politikalarının şekillenmesinde kritik rol oynamaktadır.

MUSTAFA GÜLTEPE KAÇ YAŞINDA?

2025 yılı itibarıyla Mustafa Gültepe 57 yaşındadır. 1968 doğumlu olan Gültepe, yarım asrı aşan yaşamında hem iş dünyasında hem de sivil toplum çalışmalarında aktif roller üstlenmiştir. Bu deneyim, onu Türkiye'nin ihracat stratejilerinde önemli bir aktör haline getirmiştir.

MUSTAFA GÜLTEPE NERELİ?

Mustafa Gültepe, Karadeniz'in incisi Trabzon'un Tonya ilçesindendir. Trabzon'un köklü iş kültürü ve girişimcilik geleneği, Gültepe'nin iş dünyasında izlediği stratejilerde de etkili olmuştur. Yerel değerleri ve ulusal vizyonu birleştiren yaklaşımı, onun Türkiye genelinde saygın bir konum kazanmasını sağlamıştır.

MUSTAFA GÜLTEPE EŞİ KİM?

Evli ve üç çocuk babası olan Mustafa Gültepe, özel hayatını medyanın ilgisinden uzak tutmayı başarmış isimlerden biridir. Eşiyle olan ilişkisi ve ailesine olan bağlılığı, sosyal yaşamında ve iş hayatındaki dengeli duruşunun temel taşlarından biri olarak görülmektedir. Ayrıca, Gültepe iyi derecede İngilizce bilmesiyle uluslararası platformlarda da etkili iletişim kurabilmektedir.

MUSTAFA GÜLTEPE HANGİ ŞİRKETİN SAHİBİ?

Mustafa Gültepe, iş hayatına 1992 yılında Taha Tekstil'de başlamış, iki yıl sonra 1994 yılında Talu Tekstil A.Ş.'yi kurarak hem kurucu ortak hem de yönetim kurulu başkanı olarak göreve gelmiştir. Tekstil sektöründeki başarıları, Gültepe'yi ihracat dünyasında öne çıkaran en önemli faktörlerden biridir.

Talu Tekstil'in uluslararası pazarlarda elde ettiği başarılar ve inovatif iş stratejileri, Gültepe'nin yönetim becerilerini de gözler önüne sermektedir. Şirket, Türkiye'nin hazır giyim ve tekstil ihracatında önemli bir oyuncu olarak sektördeki konumunu güçlendirmiştir.

TÜRKİYE İHRACATÇILAR BİRLİĞİ BAŞKANI KİMDİR?

2022 yılında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleştirilen TİM 29. Olağan Genel Kurulu'nda Mustafa Gültepe, Türkiye İhracatçılar Meclisi Başkanı olarak seçilmiştir. 274 oyun 273'ünü alarak büyük bir oy birliğiyle göreve gelen Gültepe, aynı zamanda Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığı görevini de yürütmektedir.

Gültepe, daha önce İstanbul Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği (İHKİB) Başkanlığı ve Sakarya 1. Organize Sanayi Bölgesi Başkanlığı gibi kritik görevlerde bulunmuş, Türkiye ihracatının güçlendirilmesinde öncü rol üstlenmiştir.

HAKKINDAKİ İDDİALAR

Son günlerde adı Can Yayın Holding soruşturması kapsamında gündeme gelen Mustafa Gültepe hakkında bazı iddialar medyada yer almıştır. İddialara göre, 16 Eylül'de Büyükçekmece'deki villasına jandarma tarafından baskın düzenlenmiştir. Evde ailesinin bulunduğu belirtilirken, Gültepe'nin yurtdışında olduğu öğrenilmiştir. Soruşturma kapsamında "nitelikli dolandırıcılık", "vergi kaçakçılığı", "kara para aklama" ve "örgütlü suç kapsamında kaynağı belirsiz gelirlerin şirket hesaplarına aktarılması" gibi ağır suçlamalar yer almaktadır. İçişleri Bakanlığı da sürece müdahil olmuş ve müfettiş görevlendirmiştir.

Gültepe, hakkındaki iddialarla ilgili olarak resmi mercilerde açıklamalarda bulunmamış, süreç hukuki zeminde ilerlemektedir.