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Ticaret Bakan Yardımcıları, Iğdır'daki Alican Sınır Kapısı'nda inceleme yaptı

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Ticaret Bakan Yardımcıları, Iğdır'daki Alican Sınır Kapısı'nda inceleme yaptı
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Ticaret Bakan Yardımcıları ve heyet, Iğdır Karakoyunlu'daki Alican Sınır Kapısı'nda inceleme yaptı. Heyet, kapının yeniden faaliyete geçirilmesine yönelik hazırlıklar hakkında bilgi aldı; açılması halinde bölge ticareti, ekonomisi ve istihdamına katkı sağlaması bekleniyor.

 

Türkiye ile Ermenistan arasındaki sınır kapılarının yeniden açılması gündemdeki yerini korurken, Iğdır'daki Alican Sınır Kapısı'nda dikkat çeken bir hareketlilik yaşandı.

Ticaret Bakan Yardımcıları ve beraberindeki heyet, Alican Sınır Kapısı'na gelerek gümrük binaları, idari birimler, hizmet alanları ve sınır geçişine yönelik yürütülen çalışmaları yerinde inceledi. Heyet, kapının yeniden faaliyete geçirilmesine yönelik hazırlıklar hakkında yetkililerden bilgi aldı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, daha önce yaptığı açıklamada Türkiye'nin Ermenistan ile hem kara yolu hem de demir yolu sınır kapılarının açılması için gerekli hazırlıkları tamamladığını belirtmişti. Uraloğlu, sürecin ilerlemesi için Ermenistan ile Azerbaycan arasında tam anlamıyla anlaşmaya varılmasını beklediklerini ifade etmişti.

Iğdır'ın Karakoyunlu ilçesinde bulunan Alican Sınır Kapısı'nın yeniden açılması halinde, bölge ticaretine, ekonomisine ve istihdamına önemli katkılar sağlaması bekleniyor. Sınır kapısının faaliyete geçmesiyle Iğdır'ın bölgesel ticarette stratejik öneminin daha da artacağı değerlendiriliyor.

Haber: Halit Öztürk

Kaynak: Haber Platformu
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