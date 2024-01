The Walking Dead: Daryl Dixon nereden izlenir? The Walking Dead: Daryl Dixon nerede, hangi platformda var?

The Walking Dead : Daryl Dixon nereden izlenir? Sorusu, The Walking Dead serisinin yeni yapımı olarak izleyicisi ile buluşuyor ve birçok izleyici tarafından yeni yapıma dair araştırmalar devam ederken nerede, hangi platformda yayınlandığı da merak konusu oluyor. The Walking Dead serüveni 11 sezonun ardından sona erdi ancak evreni genişlemeye devam ediyor. Peki, The Walking Dead: Daryl Dixon nereden izlenir? The Walking Dead: Daryl Dixon nerede, hangi platformda var?

THE WALKİNG DEAD: DARYL DİXON NEREDEN İZLENİR?

Geçen yıl yayınlanan 11'inci sezonunun ardından final yapan The Walking Dead'in 6 bölümlük yeni devam dizisi 'The Walking Dead: Daryl Dixon', 11 Eylül'de Amerika Birleşik Devletleri (ABD) ile aynı anda Türkiye'de yayınlanmaya başladı. The Walking Dead: Daryl Dixon dizisini Türkçe olarak izlemek isteyen izleyiciler, TV+ üzerinden diziyi izleyebilecek. Turkcell TV+ üzerinden The Walking Dead: Daryl Dixon dizisini izleyebilirsiniz. Ülkemiz dizi sadece Turkcell TV+ platformunda yayınlanmaktadır.

THE WALKİNG DEAD: DARYL DİXON HAKKINDA

Her bölümü 60 dakikadan oluşan yeni dizi, fenomen karakter Daryl Dixon'ın macerasına odaklanacak. The Walking Dead'in 19 Haziran'da yine sadece TV+'ta yayınlanan ilk devam serisi 'Dead City' büyük ilgi görmüştü.