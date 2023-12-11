Ankaragücü Başkanı Faruk Koca'nın Rizespor maçı sonrası sahaya girerek Hakem Halil Umut Meler'e yumruk atmasının ardından TFF Yönetim Kurulu olağanüstü toplanma kararı aldı. Peki, TFF Faruk Koca kararı ne?

TFF Faruk Koca kararı ne? Futbol Federasyonu Ankaragücü Başkanı hakkında karar verdi mi?

Ankaragücü Başkanı Faruk Koca'nın, Rizespor maçı sonrası sahaya girerek Hakem Halil Umut Meler'e yumruk atmasına ilişkin TFF harekete geçti. Hakem Meler'e saldırı sonrası TFF Yönetim Kurulu olağanüstü toplanma kararı aldı. Futbol Federasyonu Ankaragücü Başkanı hakkında karar verdi mi?

FUTBOL FEDERASYONU ANKARAGÜCÜ BAŞKANI HAKKINDA KARAR VERDİ Mİ?

Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında MKE Ankaragücü, Çaykur Rizespor'u konuk etti. Müsabaka karşılıklı atılan gollerle 1-1 berabere biterken iki takım da maçı 10 kişi tamamladı.

Mücadelenin bitiş düdüğü ile birlikte sahaya giren Ankaragücü Başkanı Faruk Koca, maçın hakemi Halil Umut Meler'e yumruk attı. Yumruk darbesiyle birlikte Meler yere yığılırken Başkan Koca, tekme atarak Meler'e saldırmaya devam etti Saldırı anları kameralara yansırken, Meler'in sol gözünün morardığı görüldü.

Güvenlik güçleri sahaya girerek olayı kontrol altına aldı. Hakem Halil Umut Meler ve yardımcıları, çevik kuvvet ekiplerinin desteğiyle sahadan çıkartıldı.

Çaykur Rizespor-Ankaragücü maçında Halil Umut Meler'e yapılan saldırının ardından TFF Yönetim Kurulu olağanüstü toplanma kararı aldı.

Henüz açıklama yapılmadı.