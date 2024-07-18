TFF Başkanı kim oldu? SON DAKİKA! TFF Başkanlık seçimi ne oldu, kim kazandı?

TFF Başkanı kim oldu? Ankara'da düzenlenen Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Olağan Mali ve Seçimli Genel Kurulu başladı. TFF Başkanlık Seçimi için 2 aday var. Peki, TFF Başkanı kim oldu? TFF Başkanlık seçim sonuçları, kim hangi aday kaç oy aldı merak ediliyor. İşte Mehmet Büyükekşi ve İbrahim Hacıosmanoğlu oy sayılar haberimizde...

TFF BAŞKANI KİM OLDU?

Mevcut başkan Mehmet Büyükekşi ve İbrahim Hacıosmanoğlu'nun yarıştığı Türkiye Futbol Federasyonu Olağan Mali ve Seçimli Genel Kurul Toplantısı, Ankara'da gerçekleştiriliyor. Saat 11.00'de başlayan toplantıda mali genel kurulun yanı sıra başkanlık seçimi de yapılacak. Saat 16.50'de başlayan oy verme işlemi, saat 17.45 itibarıyla sona erdi ve oy sayımına geçildi.

OY SAYIMINA GEÇİLDİ

Konuşmaların ardından saat 16.30'da toplantıya 10 dakika ara verildi. Bu süreçte sandıklar kuruldu ve saat 16.50'de oy verme işlemi başladı. Saat 17.45'te ise oy verme işlemi tamamlandı ve oy sayımına geçildi. Seçimde 321 delege oy kullanma hakkına sahip bulunuyordu.

BAŞKAN ADAYLARININ LİSTELERİ

Türkiye Futbol Federasyonu Olağan Mali ve Seçimli Genel Kurulu tüm hızıyla devam ederken, iki başkan adayı Mehmet Büyükekşi ve İbrahim Hacıosmanoğlu'nun yönetim kurulu listeleri belli oldu.

İşte Mehmet Büyükekşi'nin listesi:

"Mustafa Eröğüt, Alkın Kalkavan, Yalçın Orhan, Müslüm Özmen, Hamit Altıntop, Ali Düşmez, Volkan Can, Ruşen Çetin, Haluk Kalyoncu, Ramazan Üçdan, Şafak Müderrisgil, Talat Papatya, Yunus Egemenoğlu, Veysel Bilen."

Yedek Listesi: "Fuat Guguloğlu, İbrahim Şafak Sağlam, Cengiz Erdem, Ömer Serdar, Özer Kuzu, Osman Özdemir, Habil Yazıcı, Abdullah Altınkum, Süleyman Kocasert, Rıza Kasapoğlu, Şevket Çelik, Taha Güvendi, Remzi Ay, Veysi Duyan"

İşte İbrahim Hacıosmanoğlu'nun yönetim listesi:

"Mecnun Otyakmaz, Bayram Saral, Zehra Neşe Kavak, Lale Cender, Fuat Gökdaş, Cengiz Gökay, Zafer Bahadır Saraç, Mevlüt Aktan, Bayram Akgül, Hasan Surözü, Ceyhun Kazancı, Mustafa Temel Bozbağ, Ural Aküzüm, Bilal Aslan"

Yedek Listesi:"Murat Şahin, Hüseyin Yangın, Seymen Gençtürk, Adem Doğru, Gürkan Uğur, Fazlı Çilingir, Ediz Giray , İbrahim Özbay, Metin Akyüz, Kazım Şengöçgel, Muhammet Akçay, Esma Esin, Bilal Tuğrul, Burak Akkan"

BÜYÜKEKŞİ VE KOÇ BİRBİRİNE GİRDİ

Mehmet Büyükekşi, Fenerbahçe Başkanı Koç'un, "Sayın Büyükekşi, seçildiğiniz taktirde bu şekilde seçilmek sizin vicdanınızı rahatsız etmiyor mu? Onurlu, şerefli bir insan bu şekilde aday olmaz" sözlerine "Koskoca Fenerbahçe Başkanı böyle konuşamaz" diyerek karşılık verdi. Bu tartışmanın ardından Divan Başkanı Mehmet Baykan araya girdi ve Ali Koç, ""Son sözümü geri alıyorum. Ancak siz koskoca Fenerbahçe Başkanı ile ilgili devlet nezdinde yalan söylediniz" dedi. Bu ifadelerin ardından tartışma son buldu.