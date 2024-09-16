TEV BURS BAŞVURUSU NE ZAMAN? TEV 2024- 2025: Türk Eğitim Vakfı (TEV) ortaöğrenim, yükseköğrenim, yüksek lisans ve doktora bursu ne kadar?

Türk Eğitim Vakfı (TEV), her yıl olduğu gibi 2024-2025 eğitim-öğretim yılında da çeşitli burs imkanları sunarak öğrencilere maddi destek sağlamaya devam ediyor. TEV bursları, ortaöğrenim, yükseköğrenim, yüksek lisans ve doktora seviyelerindeki öğrencilere yönelik olarak veriliyor. Peki, 2024-2025 TEV burs başvuruları ne zaman başlayacak ve burs miktarları ne kadar olacak? TEV 2024- 2025: Türk Eğitim Vakfı (TEV) ortaöğrenim, yükseköğrenim, yüksek lisans ve doktora bursu ne kadar? Detaylar haberimizde...

TEV BURS BAŞVURUSU NE ZAMAN?

TEV'in resmi web sitesi ve başvuru portalı üzerinden yapılacak olan başvurular için kesin tarihler, vakıf tarafından ilan edilecek. Devlet üniversitelerinin tezli Yüksek Lisans yapan öğrenciler 23 Eylül - 18 Ekim tarihleri arasında alınacak.

TEV BURS ÜCRETİ NE KADAR?

2024- 2025 öğretim yılında TEV yüksek lisans bursu aylık 6.750 TL'dir.

TEV BURSU BAŞVURU ŞARTLARI NELER?