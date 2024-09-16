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TEV BURS BAŞVURUSU NE ZAMAN? TEV 2024- 2025: Türk Eğitim Vakfı (TEV) ortaöğrenim, yükseköğrenim, yüksek lisans ve doktora bursu ne kadar?

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Türk Eğitim Vakfı (TEV), 2024-2025 dönemi için ortaöğrenim, yükseköğrenim, yüksek lisans ve doktora burs başvurularının ne zaman alınacağı merak ediliyor. 2024-2025 eğitim-öğretim yılı için başvuruların da benzer şekilde eylül ayı içinde başlaması bekleniyor.

Türk Eğitim Vakfı (TEV), her yıl olduğu gibi 2024-2025 eğitim-öğretim yılında da çeşitli burs imkanları sunarak öğrencilere maddi destek sağlamaya devam ediyor. TEV bursları, ortaöğrenim, yükseköğrenim, yüksek lisans ve doktora seviyelerindeki öğrencilere yönelik olarak veriliyor. Peki, 2024-2025 TEV burs başvuruları ne zaman başlayacak ve burs miktarları ne kadar olacak? TEV 2024- 2025: Türk Eğitim Vakfı (TEV) ortaöğrenim, yükseköğrenim, yüksek lisans ve doktora bursu ne kadar? Detaylar haberimizde...

TEV BURS BAŞVURUSU NE ZAMAN?

TEV'in resmi web sitesi ve başvuru portalı üzerinden yapılacak olan başvurular için kesin tarihler, vakıf tarafından ilan edilecek. Devlet üniversitelerinin tezli Yüksek Lisans yapan öğrenciler 23 Eylül - 18 Ekim tarihleri arasında alınacak.

TEV BURS ÜCRETİ NE KADAR?

2024- 2025 öğretim yılında TEV yüksek lisans bursu aylık 6.750 TL'dir.

TEV BURS BAŞVURUSU NE ZAMAN? TEV 2024- 2025: Türk Eğitim Vakfı (TEV) ortaöğrenim, yükseköğrenim, yüksek lisans ve doktora bursu ne kadar?

TEV BURSU BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

  • T.C. vatandaşı olmak,
  • Mal varlığı ve gelir durumuna göre maddi desteğe ihtiyacı olmak,
  • Başka bir kamu kurumundan veya özel kurumdan burs almamak, (Kredi ve Yurtlar Kurumu'ndan alınan ve geri ödemeli olan öğrenim kredisi alınmasının sakıncası bulunmamaktadır.)
  • Öğrenimine yeni başlayanlar için: Başarı kriteri her yıl Eylül ayında ilan edilmektedir.
  • Ara sınıflar için :Genel not ortalaması 4,00 üzerinden en az 2,40 olmak, (100 üzerinden not verilen üniversitelerde en az 62) Başarısız ders sayısı dikkate alınmamaktadır.
  • Hazırlık sınıfını okuyan öğrencilerin; başarıyla bir üst sınıfa geçtiğini belgelendirmeleri gerekir. (Hazırlık sınıfından 1. sınıfa geçildiğini gösteren belge yeterli değildir. Gönderilecek belgede başarılı ifadesi veya not ortalaması bulunması gerekmektedir.)
  • DGS ile yerleşen öğrenciler için: İki yıllık mezuniyet ortalamalarının en az 2,80 (100 üzerinden not veren okullarda 70) olması gerekmektedir.
  • İkinci öğretim öğrencileri için: İkinci sınıfa geçmiş olmaları ve genel ortalamalarının en az 2,80 (100 üzerinden not veren okullarda 70) olması gerekmektedir.
Haberler.com / Beyza Nur Ergin - Gündem

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