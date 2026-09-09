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TEPAV: İmalat sektöründe haziranda 108 bin kişilik istihdam artışı kaydedildi

TEPAV: İmalat sektöründe haziranda 108 bin kişilik istihdam artışı kaydedildi
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TEPAV'ın SGK verileriyle hazırladığı bültene göre imalat sektöründe iki yıldır süren yıllık gerileme sona erdi. Giyim ve tekstil ürünleri imalatındaki artışlar bu yükselişte etkili oldu; giyim eşyaları imalatı ise yıllık bazda en çok istihdam kaybeden sektör olmaya devam etti.

Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı (TEPAV), Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) verileriyle İstihdam İzleme Bülteni'nin 166'ncı sayısını yayımladı. Bültene göre imalat sektöründe haziran ayında 108 bin kişilik aylık istihdam artışı gerçekleşti ve sektörde iki yıldır süren yıllık gerileme sona erdi. Bu artışta giyim eşyaları imalatındaki 15 bin 104 kişilik ve tekstil ürünleri imalatındaki 8 bin 216 kişilik yükseliş etkili oldu.

Ancak giyim eşyaları imalatı, yıllık bazda 37 bin 143 kişilik kayıpla istihdamın en fazla azaldığı sektör olmaya devam etti. Sektördeki yıllık daralma yüzde 6,1 olarak hesaplandı. Tekstil ürünleri imalatında 12 bin 683 kişilik, makine ve teçhizat hariç fabrikasyon metal ürünleri imalatında ise 11 bin 102 kişilik düşüş kaydedildi. Haziranda incelenen 88 alt sektörün 23'ünde sigortalı ücretli çalışan sayısı yıllık bazda geriledi.

Yıllık bazda en yüksek istihdam artışı 99 bin 110 kişiyle ikamet amaçlı olan ve olmayan binaların inşaatında görüldü. Bu sektörü 54 bin 239 kişilik artışla binalar ile ilgili hizmetler ve çevre düzenlemesi faaliyetleri izledi. İller bazında sigortalı ücretli çalışan sayısındaki en yüksek yıllık artış 110 bin 838 kişiyle Ankara'da gerçekleşirken, en yüksek yıllık istihdam kaybı 23 bin 75 kişiyle Hatay'da görüldü.

Sosyal Güvenlik Destek Primi (SGDP) ödenen çalışanlar dahil toplam sigortalı çalışan sayısı haziranda geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 2,5 artarak 26 milyon 340 bin 445'e ulaştı; yıllık artış 652 bin 570, aylık artış ise 510 bin 483 kişi oldu. Sigortalı ücretli kadın çalışan sayısı yıllık yüzde 2,6 artışla 6 milyon 225 bin 819'a çıkarken, kadınların toplam sigortalı ücretli istihdam içindeki payı yüzde 31,7 olarak kaydedildi.

Kaynak: Haber Merkezi
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