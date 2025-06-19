TEMU artık Türkiye'de! Temu gümrük vergisi kalkacak mı?

TEMU artık Türkiye'de! Temu gümrük vergisi kalkacak mı?
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Küresel e-ticaret platformu TEMU, Türkiye pazarına resmen giriş yaptı. "Temu artık Türkiye'de!" duyurusuyla birlikte tüketicilerin en çok merak ettiği konulardan biri de şu oldu: "Temu gümrük vergisi kalkacak mı?" Yapılan son açıklamalara göre bu soruya yanıt veren önemli gelişmeler yaşandı.

Temu gümrük vergisi kalkacak mı? "Temu artık Türkiye'de" ifadesi sadece bir pazarlama sloganı değil, şirketin ülkeye yatırım yapmaya başladığının da göstergesi. Türkiye merkezli operasyon, yerel faturalandırma ve depo sistemiyle birlikte TEMU, artık yerli ödeme altyapısı üzerinden sipariş alacak. Peki, Temu gümrük vergisi kalkacak mı? İşte detaylar...

TEMU GÜMRÜK VERGİSİ KALKACAK MI?

Temu artık Türkiye'de mottosuyla başlatılan operasyon kapsamında, şirket Türkiye'de resmi bir firma kurarak hem ödeme sistemlerini hem de faturalandırma süreçlerini yerelleştirdi. Artık TEMU üzerinden verilen siparişlerin ödemesi Türkiye merkezli bu firma aracılığıyla yapılıyor. Bu sayede kullanıcılar, satın aldıkları ürünlere Türk Lirası üzerinden, yerel ödeme yöntemleriyle erişebiliyor.

TEMU artık Türkiye'de! Temu gümrük vergisi kalkacak mı?

TEMU ARTIK TÜRKİYE'DE

TEMU, İstanbul'da yerel bir depo kurarak siparişlerin doğrudan Türkiye içinden gönderilmesini sağlayacak. Bu da birçok ürün için gümrük vergisi muafiyeti anlamına geliyor. Yani artık kullanıcılar daha uygun fiyatlarla alışveriş yapabilecek.

Bu değişikliklerle birlikte TEMU, Türkiye'deki kullanıcılarına çok daha hızlı teslimat imkanı sunmaya başladı. Özellikle "1 iş gününde teslimat" hedefi, İstanbul başta olmak üzere büyük şehirlerde büyük fark yaratacak gibi görünüyor. TEMU, hızlı lojistik ve rekabetçi fiyatlarla pazarda yeni bir denge kurmayı hedefliyor.

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