TEMMUZ MEMUR ZAM ORANI 2024 | Memura zam var mı? Memur maaşı ne kadar olacak?

Temmuz ayında memur maaşlarına zam yapılacak mı ve en düşük memur maaşı ne kadar olacağı merak ediliyor. Merkez Bankası'nın Piyasa Katılımcı Anketi'ne göre haziran enflasyonunun yüzde 2,52 olması beklenirken memur ve emekli maaşlarına zam oranı gündeme geliyor. Memura zam var mı? Detaylar haberimizdedir…

TEMMUZ'DA MEMUR MAAŞLARINA ZAM YAPILACAK MI?

Emekli ve memur maaşlarına yapılacak zam oranını da belirleyecek olan haziran enflasyonu için tahminler ortaya çıkarken, Merkez Bankası'nın Piyasa Katılımcı Anketi'ne göre haziran ayında enflasyon yüzde 2,52 olacak.

ORAN KÖK MAAŞLARA UYGULANACAK

Bu tahmine göre 6 aylık enflasyon oranı yüzde 25,81'e yükselirken emeklinin zamlı maaşları da bu oranın kök maaşlara uygulanmasıyla ortaya çıkacak.

Piyasa Katılımcıları Anketi tahmini üzerinden hesaplandığında;

Kök maaşı 10 bin lira olan bir emeklinin maaşı 12 bin 581 lira olacak.

15 bin lira olan emekli maaşı 18 bin 871 lira olacak.

20 bin lira olan emekli maaşı 25 bin 162 liraya yükselecek.

MEMUR MAAŞINA ZAM ORANI NE KADAR OLACAK?

Memur ve memur emeklisinin de gözü maaşlarına yapılacak zam oranlarına kilitlenirken rakam toplu sözleşme zammı ve enflasyon farkının toplamı üzerinden hesaplanıyor. Memur ve memur emeklileri yılın ilk 6 ayında toplu sözleşme ile yüzde 15 zam almıştı. Toplu sözleşme gereği ilk 6 aydan doğacak enflasyon farkını da almaları gerekecek. Dolayısıyla 6 aylık enflasyonun yüzde 15'i aşan bölümü enflasyon farkı olarak maaşlara yansıyacak. Ayrıca memur ve memur emeklilerinin toplu sözleşmeden doğan ikinci 6 ay için yüzde 10'luk zam hakkı bulunuyor.

ZAMLI MEMUR MAAŞLARI KAÇ LİRA OLACAK?

Haziran enflasyonu Merkez Bankası'nın Piyasa Katılımcı Anketi'ne göre yüzde 2,52 olarak açıklanırsa memurun enflasyon farkı yüzde 9,4 olacak. Zam oranı ise yüzde 20,35 olarak gerçekleşecek. Bu senaryoda en düşük memur maaşı 39 bin 544 lira olacak. En düşük memur emekli maaşı ise 17 bin 739 liraya yükselecek.