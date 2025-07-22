Telstar Samsunspor maç özeti ve golleri! (VİDEO) Telstar Samsunspor geniş özeti! Golleri kim attı, maç kaç kaç bitti?

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TELSTAR SAMSUNSPOR MAÇ ÖZETİ

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TELSTAR SAMSUNSPOR ÖZET

Telstar Samsunspor maç özetini yayınlayan kanal olmadığı için özet görüntüleri de yayınlanmayacak.

TELSTAR SAMSUNSPOR MAÇI KAÇ KAÇ BİTTİ?

Telstar Samsunspor maçı 3-3'lük eşitlikle devam ediyor.