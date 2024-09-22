Tayfur Bingöl pozisyonu penaltı mı, değil mi (Beşiktaş Eyüpspor)?

Süper Lig'in 6. haftasında Beşiktaş, Eyüpspor'u konuk etti. Siyah-beyazlılar, Rashica'nın 20. dakikada attığı golle 1-0 öne geçti. İkinci yarıda Eyüpspor, penaltıdan skoru eşitledi. Ancak maçın son dakikalarında Beşiktaş, VAR incelemesi sonucu kazandığı penaltıyı Immobile ile gole çevirerek karşılaşmayı 2-1 kazandı. Tayfur Bingöl pozisyonu penaltı mı, değil mi ( Beşiktaş Eyüpspor)?

TAYFUR BİNGÖL POZİSYONU PENALTI MI, DEĞİL Mİ?

Mücadeleye oldukça etkili başlayan siyah-beyazlılar 20. dakikada Rashica'nın şık golüyle 1-0 öne geçmeyi başardı. Karşılaşmanın ilk yarısı bu skorla sona erdi.

İkinci yarıda ise Arda Turan'ın öğrencileri penaltıdan skoru eşitledi. 61. dakikada Mame Thiam'ın Beşiktaş ceza sahası içinde yerde kaldığı pozisyona hakem Zorbay Küçük kendisini aldatmaya yönelik hareket yaptığını düşündüğünden Thiam'a sarı kart verdi. VAR incelemesi tavsiyesi geldi. Zorbay Küçük penaltı noktasını gösterdi ve Thiam'a gösterdiği sarı kartı iptal etti. Penaltıda topun başına geçen Emre Akbaba skoru eşitledi.

89. dakikada Beşiktaş VAR incelemesi sonunda penaltı kazandı. Topun başına geçen Immobile golü attı skor 2-1 oldu. Mücadelenin geri kalan anlarında başka gol olmadı ve Beşiktaş 3 puanın sahibi oldu.

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