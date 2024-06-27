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TARKAN- BİR OLURUZ YOLUNA DİNLE | Milli Takım şarkısı dinleme linki

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Ünlü sanatçı Tarkan, 2002 yılında Türkiye Milli Futbol Takımı için 'Bir Oluruz Yolunda' adlı şarkıyı seslendirdi. Şarkının dinleme linki yeniden tıklanmaya başlandı. A Milli Takım, Çekya- Türkiye maçını 2-1 kazanarak son 16 turuna kaldı. Bu başarı büyük bir coşkuyla kutlandı.

2002 yılında Milli Takım için yazılan ''Bir Oluruz Yoluna'' şarkısı yeniden gündeme geldi. EURO 2024'te son 16 turuna kalan Milli Takım, Türkiye'yi büyük bir sevince boğdu. Tarkan'ın söz ve bestesini yaptığı ''Bir Oluruz Yoluna'' şarkısı ve sözleri haberimizde yer alıyor.

TARKAN- BİR OLURUZ YOLUNA ŞARKI SÖZLERİ

Öyle sakin durduğumuza bakma

Habersizce kopan fırtınalara benzeriz

Ne olur bu kalpleri yabana atma

Peşinden çölleri denizleri geçeriz

Yar etmez ellere sahaları dar ederiz

Unutmadık kurduğumuz o düşleri

Göz göze etmişiz bütün yeminleri

Kaç mevsim bugünü bekledik

Zaferlerini gözledik

Aman aman aman

Bu kadar yetmez ah Türkiyem ilerle

Ay yıldızım at golünü coştur yine

Ay yıldızım at golünü coştur yine

Arar buluruz izini

Bilirsin zır deliyiz biz

Hem yazında hem kışında nerde olsan seninleyiz

Bir oluruz yolunda

Haydi bastır gönüller coşsun

O kupalar sana helal

Al gel de buralar bayram olsun

Kaynak: Haberler.com / Gündem

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