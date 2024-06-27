TARKAN- BİR OLURUZ YOLUNA DİNLE | Milli Takım şarkısı dinleme linki
Ünlü sanatçı Tarkan, 2002 yılında Türkiye Milli Futbol Takımı için 'Bir Oluruz Yolunda' adlı şarkıyı seslendirdi. Şarkının dinleme linki yeniden tıklanmaya başlandı. A Milli Takım, Çekya- Türkiye maçını 2-1 kazanarak son 16 turuna kaldı. Bu başarı büyük bir coşkuyla kutlandı.
2002 yılında Milli Takım için yazılan ''Bir Oluruz Yoluna'' şarkısı yeniden gündeme geldi. EURO 2024'te son 16 turuna kalan Milli Takım, Türkiye'yi büyük bir sevince boğdu. Tarkan'ın söz ve bestesini yaptığı ''Bir Oluruz Yoluna'' şarkısı ve sözleri haberimizde yer alıyor.
TARKAN- BİR OLURUZ YOLUNA ŞARKI SÖZLERİ
Öyle sakin durduğumuza bakma
Habersizce kopan fırtınalara benzeriz
Ne olur bu kalpleri yabana atma
Peşinden çölleri denizleri geçeriz
Yar etmez ellere sahaları dar ederiz
Unutmadık kurduğumuz o düşleri
Göz göze etmişiz bütün yeminleri
Kaç mevsim bugünü bekledik
Zaferlerini gözledik
Aman aman aman
Bu kadar yetmez ah Türkiyem ilerle
Ay yıldızım at golünü coştur yine
Ay yıldızım at golünü coştur yine
Arar buluruz izini
Bilirsin zır deliyiz biz
Hem yazında hem kışında nerde olsan seninleyiz
Bir oluruz yolunda
Haydi bastır gönüller coşsun
O kupalar sana helal
Al gel de buralar bayram olsun