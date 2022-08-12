Gıda, sigorta, bireysel emeklilik, hayvancılık, gübre, yem, tohum, sera ve sulama sistemleri, lojistik, lisanslı depoculuk ve bilişim sektörlerinde üretim ve hizmet veren Tarım Kredi Kooperatifi Market kimin? Tarım Kredi Kooperatifi kimin? merak ediliyor.

Tarım Kredi Kooperatifi Market kimin? Gıda, sigorta, bireysel emeklilik, hayvancılık, gübre, yem, tohum, sera ve sulama sistemleri, lojistik, lisanslı depoculuk ve bilişim sektörlerinde üretim ve hizmet veren Tarım Kredi Kooperatifi Market kimin? Tarım Kredi Kooperatifi kimin? merak ediliyor. İşte detaylar...

TARIM KREDİ KOOPERATİFİ MARKET KİMİN?

Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri, Türkiye'de 1581 Sayılı Tarım Kredi Kooperatifleri ve Birlikleri kanunu hükümlerinden faydalanmak üzere, üreticilerin aralarında ekonomik menfaatlerini korumak ve özellikle meslek ve geçimleriyle ilgili ihtiyaçlarını sağlamak amacıyla karşılıklı yardım ilkesine dayanarak kurdukları, tüzel kişiliği olan değiştir ortaklı, değişir sermayeli çiftçi kuruluşudur.

Gıda, sigorta, bireysel emeklilik, hayvancılık, gübre, yem, tohum, sera ve sulama sistemleri, lojistik, lisanslı depoculuk ve bilişim sektörlerinde üretim ve hizmet vermektedir. Türkiye'nin en önemli çiftçi kuruluşu kabul edilir. Kuruluşun temeli, Osmanlı Devleti'nin Niş eyaletinde 1863 yılında vali Mithat Paşa tarafından kurulan ve tarımsal kooperatiflerin ilk adımı niteliği taşıyan Memleket Sandıkları'na dayanır. Cumhuriyetin ilanından sonra 1935 yılında çıkarılan 2836 sayılı "Tarım Kredi Kooperatifleri Kanunu" ile günümüzdeki anlamıyla kuruluşu gerçekleşmiştir.

TEŞKİLAT YAPISI

Tarım Kredi Kooperatifleri 17 Bölge Birliği, 1625 birim kooperatifi, 188 hizmet bürosu, 7244 personeli ile 1 milyon 100 bin çiftçi ortağına hizmetlerini sunmaktadır. Tarım Kredi Kooperatifleri, kendi ortakları arasından seçilerek oluşan Yönetim Kurulu tarafından yönetilmektedir.

Kooperatif, 1972 yılına kadar Ziraat Bankası'na bağlı faaliyet gösterirken; 1972'de çıkarılan 1581 sayılı "Tarım Kredi Kooperatifleri ve Birlikleri Kanunu" ile 1977 yılında Merkez Birliği'nin kurulmasıyla bağımsız bir çiftçi kuruluşu olarak teşkilatlanması tamamlandı. 1985 yılında yayımlanan 3223 numaralı Yasa ile Tarım ve Orman Bakanlığı'nın koordineli kurumu durumuna geldi. 553 numaralı Kanun Hükmünde Kararname ile Tarım Kredi Kooperatifleri Yasasının birtakım maddelerinde değişiklikler yapıldı ve özerk bir yapıya kavuştu.

2005 yılında 5330 numaralı Tarım Kredi Kooperatifleri ve Birlikleri Yasasında Değişiklik Yapılması Hakkındaki Kanun ile kooperatifler bağımsız hale geldi.