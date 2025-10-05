Çetin, uzun yıllar Fenerbahçe altyapısında yetişmiş ve profesyonel kariyerinin önemli bir bölümünü Süper Lig kulüplerinde geçirmiş bir isim. Uzun süren Çaykur Rizespor macerasının ardından 2025 yazında yeniden Fenerbahçe'ye dönmesiyle dikkatleri üzerine çekti. Tarık Çetin kimdir? Fenerbahçe kalecisi Tarık kim?

ALTYAPI VE ERKEN YILLAR

Tarık Çetin futbola ilk adımlarını Derincespor altyapısında attı. Ardından 2009 yılında Fenerbahçe altyapısına geçiş yaptı ve genç yaşlardan itibaren sarı-lacivertli kulüpte çeşitli yaş kategorilerinde forma giydi. Altyapıda geçirdiği yıllar onun kaleci olarak teknik, refleks ve oyun okuma becerilerini geliştirmesinde kritik rol oynadı.

2017 yılında profesyonel sözleşme imzalayarak A takıma yükselme şansı yakalasa da, Fenerbahçe'de resmi maçlarda süre bulmakta zorlandı.

PROFESYONEL KARİYER VE KİRALIK DÖNEM

Fenerbahçe A takım forması bulamayan Çetin, 2018-2019 sezonunda Fatih Karagümrük takımına kiralandı. Bu dönemde oynadığı maçlarla dikkat çekmeye başladı ve kariyerinde ilk ciddi tecrübesini burada kazandı. Kiralık dönemdeki performansı, onun ilerleyen yıllarda Süper Lig düzeyinde kalıcı olabileceği yönünde sinyaller verdi.

2019 yazında ise Çaykur Rizespor ile sözleşme imzaladı. Burada uzun yıllar forma giydi ve Süper Lig tecrübesi edinerek kariyerine değer kattı. Çaykur Rizespor'da sahada olduğu dönemde kurtarışları, refleksleri ve istikrarıyla takımına güven veren bir kaleci haline geldi.

FENERBAHÇE'YE GERİ DÖNÜŞ

2025 yaz transfer dönemi, Tarık Çetin için dönüm noktası oldu. Yıllar sonra yeniden Fenerbahçe'ye dönüş kararı aldı ve kulüple 1 yıllık sözleşme imzaladı. Bu transfer, hem kulübün kaleci rotasyonunu güçlendirme ihtiyacının bir sonucu hem de Çetin'in eski takımıyla bağlarını tazeleme arzusu olarak yorumlandı.

Fenerbahçe yönetimi, Avrupa kupaları, lig maçları ve yedek rotasyon ihtiyaçları açısından kadro derinliği oluşturma hedefiyle Çetin'i alternatif kaleci olarak kadroya dahil etti. Ayrıca altyapıdan gelen oyuncu olması da projede önemli bir avantaj olarak değerlendirildi.

MİLLİ TAKIM VE ULUSLARARASI DENEYİM

Tarık Çetin'in milli takım kariyeri, genç kategorilerle sınırlı kaldı.

• Türkiye U16 formasıyla 11 maçta görev aldı.

• Türkiye U18 seviyesinde de 11 maçta sahaya çıktı.

• Türkiye U19 düzeyinde 2 maça çıktı.

Henüz A Milli Takım düzeyinde forma giymemiş olsa da, Süper Lig'deki istikrarlı performansı ve kulübündeki pozisyonu ile bu kapı ileride kendisine açılabilir.

İSTATİSTİKLER, ÖZELLİKLER VE DEĞERLENDİRME

• Boyu yaklaşık 1,93 m olarak biliniyor; bu özellik özellikle hava toplarında avantaj sağlıyor.

• Kaleci olarak refleks, pozisyon alma ve top oyununa katkı yönleri dikkat çekiyor. Modern futbol anlayışında kaleciden beklenen topu oyuna sokma becerisi de üzerinde çalıştığı yönlerden biri.

• Kulüp düzeyinde toplam Süper Lig maç sayısı yıllar içinde 75'i geçmiş durumda (Çaykur Rizespor dönemi) ve kariyerinde kiralık dönemdeki maç sayıları da bu toplamın içine giriyor.

• Piyasa değeri 2025 itibarıyla yaklaşık 325.000 Euro olduğu yönünde değerlendirmeler var.

ÖZEL HAYATI VE KİŞİSEL DETAYLAR

Tarık Çetin'in ailesi Sakarya asıllı olsa da kendisi İstanbul'da doğup büyüdü. Medyada yer alan bilgilere göre, genç kalecinin kamuoyuna yansımış özel ilişki ya da evlilik durumu bulunmuyor; özel hayatını göz önünde tutmaktan kaçınıyor.

Ayrıca futbol dünyasında dikkat çeken bir bağlantısı da mevcut: Esenler Erokspor'da kaleci olarak görev yapan Ertuğrul Çetin, Tarık Çetin'in kuzeni olarak biliniyor. Bu bağ, futbolcu kimliğinin ailesel boyutunu da ortaya koyuyor.

GELECEK BEKLENTİLERİ VE HEDEFLER

Tarık Çetin için gelecek, hem kulüp düzeyinde hem milli takım düzeyinde fırsatlarla dolu görünüyor. Fenerbahçe'de geçireceği sezon, ona hem deneyim hem de prestij kazandırabilir. Eğer sahada etkili performanslar sergilerse, A Milli Takım kadrosuna girmek de mümkün olabilir.

Ayrıca kaleci rotasyonu çoğu kulüpte sıkıntı yaşanan bir alan; Çetin'in hem istikrar hem de potansiyel açısından bu alanda rekabetçi olması bekleniyor. Özellikle genç yaşında sayılabilecek olması, ilerleyen yıllarda değerinin artma ihtimalini beraberinde getiriyor.