Üye Girişi
Haberler
Halep'te büyük kriz! Sorun çözülmezse kaybedilmesi an meselesi

Halep'te büyük kriz! Sorun çözülmezse kaybedilmesi an meselesi

 Suriye'deki operasyon sonrası Fransızların 102 yıl önce hazırladığı harita yeniden gündem oldu

102 yıl sonra ortaya çıkan harita Orta Doğu'yu karıştıracak

 Yenidoğan soruşturmasında 2. dalga operasyonu: 14 şüpheli daha gözaltına alındı

Türkiye'nin kilitlendiği soruşturmada yeni gözaltılar var
Bahçeli'nin konuşmasını yırtan Özgür Özel'e MHP'den sert tepki

Bahçeli'nin konuşmasını yırtan Özel'e sert tepki: Bavulunu toplaması yakındır

Resmi Gazete'de yayımlanan yönetmelikle tapu devir işlemlerinde yeni dönem başladı!

Haberin videosunu izle
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Tapu işlemlerinde mülkiyet devri işlemleriyle ilgili önemli bir değişikliğe gidildi. Buna göre mülkiyet devri işlemleri herhangi bir tapu müdürlüğünden yetki alınmaksızın yapılabilecek.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca hazırlanan "Yetki Alanı Dışında ve Tarafların Farklı Birimlerde Bulunmaları Halinde Tapu İşlemlerinin Yapılmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik" Resmi Gazete'de yayımlandı.

Yönetmeliğe göre tarafların farklı birimlerde bulunmaları halinde yapılacak mülkiyetin devrini amaçlayan sözleşmelerle yetki alanı dışında kayıtlı bulunan taşınmazlarla ilgili yapılacak tapu işlemleri, elektronik ortamda taşınmazın bulunduğu tapu müdürlüğünden yetki alınmaksızın gerçekleştirilebilecek.

TAPUDA YENİ DÖNEM NASIL OLACAK?

Düzenleme ile tapu dairelerinde yapılan işlemlerde alıcı ve satıcılar farklı tapu müdürlüklerinde işlem yapabiliyorlar. Ancak yeni düzenlemeyle farklı şehirlerde bulunan alıcı ve satıcı, buluşma zorunluluğu olmadan, bulundukları ildeki tapu müdürlüklerine giderek alım ve satım işlemi gerçekleştirebilecek. Fiziki buluşma zorunluluğunu ortadan kaldıran yeni uygulamada tapu iş ve işlemlerinde uzun zamandır çipli kimlik doğrulamaları uygulandığı için güvenlik sorunu da ortadan kalkmış oluyor.

ESKİ KİMLİKLER TAPUDA KULLANILAMAYACAK

Hatta uygulamada yeni yıl itibarıyla eski nüfus cüzdanlarının kullanılması dahi mümkün olmayacak. Sadece yeni çipli kimlik kartları tapu iş ve işlemlerinde kullanılabiliyor olacak.

Düzenleme vekaletlerle ilgili yeni bir düzenlemeyi beraberinde getirdi. 21 Kasım 2023 tarihinden önce düzenlenmiş olan vekaletnamelerle yetki alan dışı işlemler yapılamayacak. Bu mevcut durumda yapılabiliyordu.

Aynı zamanda mülkiyeti devreden kişiler eğer birden fazlaysa onların da aynı tapu müdürlüğünde olmasıyla ilgili bir düzenleme yapıldı. Mülkiyeti devreden tarafın birden fazla olması halinde taraflarca başvurunun aynı birime yapılması gerekir.

Mülkiyeti devralan tarafların tamamının aynı birimde bulunmaları gerekir. Ancak devralan taraflardan birinin veya birkaçının devreden ile aynı birimde bulunması mümkündür.

Resmi Gazete'de yayımlanan yönetmelikle tapu devir işlemlerinde yeni dönem başladı!
Haberler.com / Abdurrahim Efe - Emlak
img

Kürsüde parayla kule yaptı
img

102 yıl sonra ortaya çıkan harita Orta Doğu'yu karıştıracak
img

Salah hakkında bomba gelişme
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Son Dakika Haberleri

Dünya Madenciler Günü Kutlaması 4 ARALIK TV YAYIN AKIŞI Bugün TV'de neler var? Kanal D, ATV, Show TV, Star TV, NOW TV, TRT 1, TV8 kanal yayın akışı listesinde hangi programlar var? ASGARİ ÜCRET ZAMMI! Asgari ücret 2025 ne kadar olacak? Asgari ücret zammı netleşti mi? Asgari ücret toplantısı ne zaman? 4 Aralık Dünya Madenciler Günü mesajları! Dünya Madenciler Günü sözleri neler? Kayseri hava durumu 4 Aralık | Bugün Kayseri'de kar var mı, hava nasıl olacak? Kayseri 15 günlük hava durumu! SON DAKİKA! Memur emekli maaşı enflasyon farkı ne oldu? Memur emeklisinin alacağı maaş ne kadar, kaç TL olacak? Mersin hava durumu 4 Aralık | Bugün Mersin'de kar var mı, hava nasıl olacak? Mersin 15 günlük hava durumu! Az önce deprem mi oldu? 4 Aralık en son depremler kaç şiddetinde oldu? Kandilli Rasathanesi ve AFAD deprem listesi! Sağlık ocakları grevde mi? 4 Aralık aile hekimleri çalışıyor mu? Masterchef dün akşam eleme adayı kim oldu? Masterchef'te dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı? Euro ne kadar, 1 Euro kaç TL? 4 Aralık Euro yükseliyor mu, döviz kurunda son durum ne?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.