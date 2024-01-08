Tam akbil ücreti ne kadar oldu? SON DAKİKA! 2024 Öğrenci aylık akbil kaç TL?

Toplu taşıma ücretlerine ne kadar zam geldi merak konusu oldu. Arama motorlarında tam akbil ücreti ve öğrenci aylık ücretleri sorgulatılıyor. Vatandaşlar tarafından yeni tarifelerin ücretleri araştırılıyor. Peki, Tam akbil ücreti ne kadar oldu? SON DAKİKA! 2024 Öğrenci aylık akbil kaç TL? Detaylar haberimizde...

TOPLU TAŞIMAYA NE KADAR ZAM GELDİ?

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Ulaştırma Koordinasyon Merkezi (UKOME) Ocak Ayı Toplantısı'nda İstanbul'da taksi, servis ücretlerine yüzde 28.09, İBB'ye bağlı toplu ulaşım araçlarına ise yüzde 18 oranında zam yapılmasına karar verildi.

TAM AKBİL ÜCRETİ NE KADAR OLDU?

Yeni zamlı tarifeye göre; tam elektronik bilet 15 TL'den 18.07 TL'ye çıktı, öğrenci bileti 8.62 TL oldu. Marmaray tam parkur 33.20 TL'den 39.16 TL'ye çıktı. Mavi Kart aylık fiyatı, tam 1177 TL'den 1388 TL'ye, öğrenci aylık abonman fiyatı da, 212 TL'den 250 TL'ye çıkarıldı.