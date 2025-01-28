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Talisca kiralık mı geldi?

Talisca kiralık mı geldi?
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Fenerbahçe Kulübü, Brezilyalı futbolcu Anderson Talisca'yla 1,5 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı. Peki, Talisca kiralık mı geldi?

Kulübün sosyal medya hesabından Talisca'nın mukavele imzalayan fotoğrafıyla paylaşılan açıklamada, "Yeni evine hoş geldin Talisca. Kulübümüz, yıldız futbolcu Anderson Talisca ile bir buçuk yıllık sözleşme imzalamıştır. Talisca'ya yeni evine hoş geldin diyor; sarı lacivertli çubuklu formamızla şampiyonluklarla taçlanan başarılı bir kariyer diliyoruz." denildi. Talisca kiralık mı geldi?

TALİSCA KİRALIK MI GELDİ?

Fenerbahçe'nin yeni transferi Anderson Talisca, sarı-lacivertli ekibe geldiği için çok mutlu olduğunu söyledi.

Fenerbahçe TV'ye konuşan Brezilyalı oyuncu, "Tüm bu görüşmeler sürecinde yaşananlar çok özeldi ki Fenerbahçe formasını giymemi sağladı. Benim için büyük bir onur. Çok mutluyum, elimden gelenin en iyisini yapmak için motiveyim. Taraftarlarımızın göstermiş olduğu sevgi için çok teşekkür ediyorum. Benim için inanılmazdı. Onlara şunu söyleyebilirim, bu takımı desteklemeye devam edin." ifadelerini kullandı.

Sarı-lacivertli takımı çok motive bulduğunu belirten Talisca, şunları kaydetti:

"Bence çok iyi bir takımımız var ve bu kulüp için her zaman daha büyük bir şeyler başarabiliriz. Bence takım çok motive, her maçta elinden gelenin en iyisini yapıyor. Dün benim için yaptıkları karşılama çok özeldi, kalbimde ve hafızamda yer etti. Bu kulübü temsil etmek benim için büyük bir onur ve büyük bir sorumluluk olacak."

Öte yandan, Talisca'nın sağlık kontrolünden geçtiği de açıklandı.

Sözleşme detayları henüz açıklanmadı.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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