Tahsis numarası 9 olanlar ne zaman maaş alır? SGK, emekli maaşlarının belirlenen tahsis numaralarına göre yatırıldığını duyurdu. Emekli maaşının bağlandığı dosya numarası ile ilişkilendirilen tahsis numarası, maaş ödeme günlerini belirlemede önemli bir kriter olarak öne çıkıyor. Peki, tahsis numarası 9 olanlar ne zaman maaş alacak? İşte SGK tarafından açıklanan detaylar...

TAHSİS NUMARASI 9 OLANLAR NE ZAMAN, AYIN KAÇINDA MAAŞ ALIR?

SGK tarafından belirlenen maaş ödeme takvimine göre, tahsis numarasının son rakamı 9 olan emeklilerin maaşları her ayın 17'sinde hesaplarına yatırılmaktadır. Emekli maaşları, tahsis numarasının son rakamına göre belirlenen tarihlerde ödenmekte olup, bu tarihlerde herhangi bir değişiklik olması halinde SGK tarafından duyurulmaktadır.

Ödeme tarihleri, resmi tatillere denk gelmesi durumunda değişebilir. Bu gibi durumlarda, maaş ödemeleri bir önceki iş gününe alınabilmektedir. Emekliler, maaşlarının yatırılıp yatırılmadığını e-Devlet sistemi üzerinden kontrol edebilirler.

TAHSİS NUMARASINA GÖRE MAAŞ GÜNLERİ

SGK'nın duyurduğu maaş ödeme günleri şu şekildedir:

Tahsis numarası son rakamı 9 olanlar: Ayın 17'sinde

Tahsis numarası son rakamı 7 olanlar: Ayın 18'inde

Tahsis numarası son rakamı 5 olanlar: Ayın 19'unda

Tahsis numarası son rakamı 3 olanlar: Ayın 20'sinde

Tahsis numarası son rakamı 1 olanlar: Ayın 21'inde

Tahsis numarası son rakamı 8 olanlar: Ayın 22'sinde

Tahsis numarası son rakamı 6 olanlar: Ayın 23'ünde

Tahsis numarası son rakamı 4 olanlar: Ayın 24'ünde

Tahsis numarası son rakamı 2 olanlar: Ayın 25'inde

Tahsis numarası son rakamı 0 olanlar: Ayın 26'sında

TAHSİS NUMARASI NASIL ÖĞRENİLİR?

Emekliler, tahsis numaralarını e-Devlet üzerinden SGK emeklilik işlemleri sayfasından öğrenebilirler. Evrak takip numarası adımı ile tahsis numarası kolayca sorgulanabilir. Maaş ödeme tarihlerini öğrenmek isteyen emekliler, SGK'nın resmi duyurularını takip ederek güncel bilgilere ulaşabilirler.