Hatay'da yaşayan sosyal medya fenomeni Taha Duymaz, medyana gelen depremde ailesiyle birlikte göçük altında kaldı. Taha Duymaz'ın hayatı merak konusu oldu. Peki, Taha Duymaz kimdir? Taha Duymaz nerede yaşıyor? Taha Duymaz kaç yaşında, nereli?

Kahramanmaraş Pazarcık'ta saat 4.17'de 7.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yaklaşık 30 saniye süren deprem; Kilis, Diyarbakır, Adana, Osmaniye, Diyarbakır, Adıyaman, Gaziantep, Malatya ve Hatay'da da hissedildi. Sosyal medya hesabına yüklediği videolarla adından söz ettiren Taha Duymaz, medyana gelen depremde ailesiyle birlikte göçük altında kaldı. Peki, Taha Duymaz kimdir? Taha Duymaz nerede yaşıyor? Taha Duymaz kaç yaşında, nereli? Detaylar haberimizde...

TAHA DUYMAZ KİMDİR?

Taha Duymaz, 1 Eylül 2003 tarihinde Hatay'ın Yayladağı ilçesinde dünyaya gelmiştir. Sosyal medya hesabına yüklediği yemek videolarıyla tanınan Taha Duymaz, 1,1 milyon takipçiye sahiptir.

"TAHA DUYMAZ ENKAZ ALTINDA"

Semiha Duymaz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda kardeşi Taha Duymaz, ve ailesinin göçük altında kaldığını söyleyerek yardım istedi. Hesabından paylaşım yapan Semiha Duymaz, "Kardeşim Melek, Taha, Umut, halam ve eniştem enkaz altında. Lütfen yardımcı olun kimse bakmıyor olduğu bölgeye. Hatay Antakya, Betonsan Bedisabuncu Okul karşısı" ifadelerini kullandı. Taha enkaz altında" ifadelerini kullandı.