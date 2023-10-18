TAB Gıda kaç lot verir? TAB Gıda halka arz kaç lot düşer? Gıda sektöründe faaliyet gösteren; Burger King, Popeyes, Arby's, Sbarro, Usta Dönerci, Usta Pideci ve Subway gibi ünlü markaların Türkiye'deki temsilcisi olan TAB Gıda halka arz süreci başladı. Eşit dağıtım yöntemiyle 130,00 TL fiyattan halka arz edilecek olan TAB Gıda, Türk lirası cinsinden tarihin en büyük halka arzı olacak. Peki, TAB Gıda kaç lot verir? TAB halka arz hangi bankalarda, nasıl alınır?

TAB GIDA kaç lot verir? TAB GIDA halka arz kaç lot düşer? TAB halka arz hangi bankalarda, nasıl alınır?

Türk lirası bazında tarihin en büyüğü olacak TAB Gıda halka arz süreci başladı. TABGD koduyla işlem gören şirketin halka arzını İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'nin lider olduğu konsorsiyum yönetiyor. TAB Gıda halka arzına yoğun ilgi gösterilmesi bekleniyor. Peki, TAB Gıda kaç lot verir? TAB Gıda halka arz kaç lot düşer? TAB halka arz hangi bankalarda, nasıl alınır?

TAB GIDA KAÇ LOT VERİR?

3 gün sürecek halka arzda 52,500,000 lot pay edilmesi planlanıyor. Toplamda 130,00 TL fiyattan halka arz edecek olan TAB Gıda (TABGD), 6,8 Milyar TL'lik dev halka arz büyüklüğüne sahip olacak.

TAB Gıda'nın halka arz açıklık oranı 20,09 olacak. Borsada işlem görmeye başladıktan sonraki 180 gün içerisinde herhangi bir bedelli/bedelsiz sermaye artırımı yapılmayacak. 1 yıl boyunca ortaklar tarafından halka arz fiyatının altında bir fiyattan pay satışı yapılmayacak.

TAB GIDA KAÇ LOT DÜŞER?

Tahsisat miktarına göre muhtemel katılımcıya göre düşecek lot şu şekilde olacak:

2 milyon katılımcı: 20 lot (2.600 TL)

2,3 milyon katılımcı: 18 lot (2.340 TL)

2,5 milyon katılımcı: 16 lot (2.080 TL)

2,8 milyon katılımcı: 15 lot (1.950 TL)

3,1 milyon katılımcı: 13 lot (1.690 TL)

3,5 milyon katılımcı: 12 lot (1.560 TL)

3,8 milyon katılımcı: 11 lot (1.430 TL)

4,1 milyon katılımcı: 10 lot (1.300 TL)

4,5 milyon katılımcı: 9 lot (1.170 TL)

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TAB HALKA ARZ SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

TAB Gıda halka arzı 20 Ekim'de son bulacak. 23 Ekim Pazartesi günü TAB halka arz sonucunun açıklanması bekleniyor.

TAB HALKA ARZ HANGİ BANKALARDA?

A1 Capital Menkul Değerler A.Ş.

Ata Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.

Acar Menkul Değerler A.Ş.

Ahlatçı Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Akbank T. A.Ş.

Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Albaraka Türk Katılım Bankası

ALB Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Alnus Yatırım menkul Değerler A.Ş.

Alternatif Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Anadolu Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Aktif Yatırım Bankası A.Ş.

Ata Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Bizim Menkul Değerler A.Ş.

Burgan Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Deniz Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.

Denizbank A.Ş.

Dinamik Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Galata Menkul Değerler A.Ş.

Garanti Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Garanti Bankası A.Ş.

Fibabanka A.Ş.

Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Global Menkul Değerler A.Ş.

Halk Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Halk Bankası A.Ş.

ICBC Yatırım menkul Değerler A.Ş.

ING Menkul Değerler A.Ş.

Investaz Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

INTEGRAL Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

İş Bankası A.Ş.

InvestAz Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Marbaş Menkul Değerler A.Ş.

Meksa Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Osmanlı Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Odeabank A.Ş.

Oyak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Pay Menkul Değerler A.Ş.

PhillipCapital Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Piramit Menkul Kıymetler A.Ş.

Prim Menkul Değerler A.Ş.

QNB Finans Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

QNB Finansbank A.Ş.

Sanko Yatırım Menkul Değerler

Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Şekerbank A.Ş.

Tacirler Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

TEB Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

TEB A.Ş.

Tera Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Trive Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Turkish Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Türkiye Finans Katılım Banksı A.Ş.

Turkish Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Ünlü Menkul Değerler A.Ş.

Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Yapı ve Kredi Bankası A.Ş.

Vakıf Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Vakıflar Bankası A.Ş.

Yatırım Finansman Menkul Değerler A.Ş.

Ziraat Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Ziraat Bankası A.Ş.

TAB GIDA HAKKINDA



1994 yılından beri gıda sektöründe faaliyet gösteren şirket, bugün Burger King, Popeyes, Arby's, Sbarro, Usta Dönerci, Usta Pideci ve Subway gibi dünyaca ünlü markaların Türkiye'deki temsilcisi ve geliştiricisidir.

Amasya Et Ürünleri, Atakey, Ekmek Unlu Gıda, Coca-Cola (CCOLA), Beypiliç, Kraft Heinz, Dimes, Konya Şeker ve BTA gibi Türkiye'nin ve dünyanın en bilinen markalarıyla birlikte çalışıyor.