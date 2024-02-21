Swinger partilerine katılan ve taciz iddialarının odağındaki muhtar kim?

Konya Cumhuriyet Başsavcılığı'na Selçuklu ilçesindeki bir mahallenin muhtarı, evli ve 1 kız çocuk babası M.M.nin, S.A. adlı kız çocuğuna cinsel istismarda bulunduğu yönünde şikayette bulunuldu. Swinger partilerine katılan ve taciz iddialarının odağındaki muhtar kim? Detaylar haberimizde...

OLAY NE? MUHTAR TUTUKLANDI MI?

Konya Cumhuriyet Başsavcılığı'na Selçuklu ilçesindeki bir mahallenin muhtarı, evli ve 1 kız çocuk babası M.M.nin, S.A. adlı kız çocuğuna cinsel istismarda bulunduğu yönünde şikayette bulunuldu. Şikayet üzerine başlatılan soruşturmada S.A.'nın anne ve babasının boşandığı, annesi M.A.'nın da muhtar M.M. ile birlikte yaşadıkları belirlendi. Muhtar M.M. ve anne M.A. geçen pazar günü gözaltına alındı. Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, M.M.'nin el koyulan telefonundaki incelemede, S.A. ile birlikte cinsel içerikli fotoğraf ve videolara rastladı.

GENÇ KIZ MUHTARDAN ŞİKAYETÇİ OLDU MU?

S.A., M.M.'nin annesiyle resmi nikahı var mı bilmediğini belirterek, "Bize maddi ve manevi yardımları oldu. Anneme bu olayları hiç anlatmadım. M.M.'den şikayetçi değilim" dedi.