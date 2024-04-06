SURVIVOR YENİ BÖLÜM TANITIMI İZLE! Survivor canlı izleme linki

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SURVIVOR HANGİ GÜN VE SAAT KAÇTA YAYINLANIYOR?

Seyircileri yayınlandığı her sezon ekran başına kilitleyen Survivor All Star, Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma, Cumartesi ve Pazar günleri TV8 ekranlarına geliyor. Survivor saat 20:00'da seyircisi ile buluşuyor.

BU AKŞAM SURVIVOR VAR MI?

Survivor bu akşam saat 20:00'da seyircisi ile buluşucak.

Survivor canlı izleme linki

SURVIVOR POYRAZ ELENDİ Mİ?

TV8 ekranlarında yayınlanan Survivor All Star'ın dün akşam yayınlanan bölümünde Poyraz, Hakan, Özgür ve Sercan arasında yapılan eleme düellosunda veda eden isim Poyraz oldu. Poyraz elenince gözyaşlarına boğulurken sevgilisi Yasmin Erbil'den de yorum gecikmedi.