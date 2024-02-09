Survivor yarışmacıları ne kadar kazanıyor, haftalık, aylık kaç TL alıyorlar?

TV8 ekranlarında yayınlanan Survivor All Star 2024 programında kavgaların eksik olmadığı ve yarışmacıların haftalık kazançlarının açıklandığı bildirildi. Turabi, Hakan ve Nefise, 100 bin TL ile yarışmada en çok para kazanan isimler oldu.

"SURVIVOR'UN MALİYETİ 13 MİLYON DOLAR"

Tansiyonun bir an olsun düşmediği Survivor'da son olarak kadınlar arasında tansiyon yükseldi. Nefise, Nagihan ve Aleyna arasında yaşanan tartışmada fiziksel temasta bulunuldu. Sinirlerine hakim olamayan Nagihan, Aleyna'yı iterek uzaklaştırmaya çalışınca Acun Ilıcalı, öfkeden sinir krizi geçirdi. Tartışmanın sonunda Acun Ilıcalı, Nagihan ve Nefise'ye ödülden men cezası verdi. Tüm bu yaşananlardan sonra yarışmada kadro değişikliğine gidildi. Turabi ve Nihat sağlık sorunları sebebi ile yarışmaya veda edince Avatar Atakan, Sema Aydemir ve Hilmicem İntepe kadroya dahil oldu.

Öte yandan geçtiğimiz günlerde Survivor'la ilgili konuşan Acun Ilıcalı, "Survivor'ın bir sezonu 12-13 milyon dolara mal oluyor, bunu yapabilmemiz için sürenin biraz uzun olması gerekiyor" demişti.

SURVİVOR YARIŞMACILARI NE KADAR KAZANIYOR?

İşte yarışmacıların haftalık kazançları...

• Ogeday Girişken: 80 bin TL

• Yiğit Poyraz: 80 bin TL

• Seda Ocak: 70 bin TL

• Yunus Emre: 60 bin TL

• Damla Can: 90 bin TL

• Begüm Yücetan: 70 bin TL

• Yasin Obuz: 90 bin TL

• Seda Aktuğlu: 70 bin TL

• Sahra Işık: 60 bin TL

• Hakan Hatipoğlu: 100 bin TL

• Nefise Karatay: 100 bin TL

• Furkan Kızılay: 80 bin TL

• Nagihan Karadere: 90 bin TL

• Nihat Altınkaya: 90 bin TL

• Bozok Gören: 60 bin TL

• Turabi Çamkıran: 100 bin TL

• Gizem Memiç: 70 bin TL

• Doğukan Manço: 90 bin TL

• Sercan Yıldırım: 80 bin TL

• Pınar saka: 60 bin TL

• Aleyna Kalaycıoğlu: 70 bin TL

• Ersin Korkut: 90 bin TL

• Merve Aydın: 90 bin TL

• Özgür Tetik: 60 bin TL