Survivor son oyunu kim kazandı? Survivor ödül oyununu kim kazandı? Survivor yarışmacıları! - Haberler

2022 Survivor All Star yarışması seyirciler tarafından heyecanla takip ediliyor. Herkes tarafından yoğun ilgi ile izlenen Survivor yarışması ödül oyunu kim kazandı ve kim kaybetti merak konusu oldu. Survivor All Star yarışması Acun Ilıcalı ve Murat Ceylan'ın sunumuyla Tv8'de yayınlanmaktadır. Survivor ödül oyununu kim kazandı, Survivor bu akşam ödül oyununu kim kazandı seyirciler tarafından merak ediliyor. 2022 Survivor sezonu Ünlüler ve Gönüllüler kıyasıya mücadele ediyor. Survivor bugün kim kazandı? Survivor ödül oyunu kim kazandı?Survivor son oyunu kim kazandı? Detaylar haberimizdedir…

SURVİVOR KİM KAZANDI?

Survivor da son yayınlanan bölümde ödül oyunu oynandı. Türk ve Yunan takımı kıyasıya mücadele verdiler. Ödül oyununu kazanan takım Nescafe Express kazanacak. Kazanan takım villaya gidecek, leziz yemekler yiyecek. Kadınlar mücadelesinde kazanan takım Mavi (Gönüllüler) oldu. Erkekler mücadelesinde yine Mavi (Gönüllüler) takımı oldu. Survivor dün ödül oyunun 2-0 mücadele ile kazanan takım Mavi (Gönüllüler) oldu.

SURVİVOR SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Survivor son bölüm de Türk ve Yunan takımları kıyasıya bir mücadele verdi. Ödül olarak Nescafe Express kazanacak ve villaya gidilecek. Ayrıca lezzetli yemekler kazanan takımı bekliyor olacaktı. Türk- Yunan mücadelesinde 2-0 Mavi (Gönüllüler) takımı galip geldi.

SURVİVOR SON OYUNU KİM KAZANDI?

Survivor All Star yarışması tüm heyecanıyla devam ediyor. Herkes tarafından yoğun ilgi ile izlenen Survivor yarışması son oyunu kim kazandı merak ediliyor. Ünlüler ve Gönüllüler takımı kıyasıya mücadele ediyor. Bu akşam oynanan ödül oyununun kazananı henüz belli değildir.

SURVİVOR YARIŞMACILARI

Ünlüler Takımı: Adem Kılıçcı, Aycan Yanaç, Barış Murat Yağcı, Batuhan Karacakaya, Birsen Bekgöz, Çağan Atakan Arslan, Elif Gören, Furkan Kızılay, Mert Öcal, Merve Aydın, Nagihan Karadere, Sema Aydemir, Sercan Yıldırım, Bora Edin, Gizem Memiç, Parviz Abdullayev, Aşkım Burçe Tunay

Gönüllüler Takımı: Anıl Berk Baki, Ardahan Uzkanbaş, Berkan Karabulut, Berna Keklikler, Evrim Keklik, Gizem Kerimoğlu, Gökhan Keser, Hikmet Tuğsuz, Nisa Bölükbaşı, Ogeday Girişken, Seda Ocak, Sude Burcu, Yasin Obuz, Ayşe Yüksel, Yağmur Banda

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