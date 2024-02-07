Survivor Sema Aydemir kimdir? Sema kaç yaşında, nereli?

Eski milli atlet ve Survivor yarışmacısı Sema Aydemir Survivor'a mı gidiyor sorusunun cevabı merak ediliyor. Tansiyonun düşmediği Survivor'da değişikliğe mi gidiliyor? Sema Survivor'a mı dahil olacak? Soruları araştırılıyor. Peki, Sema Aydemir kimdir, kaç yaşında, aslen nereli? Survivor Sema Aydemir evli mi? İşte detaylar...

SEMA AYDEMİR KİMDİR?

Sema Aydemir Apak, 17 Ağustos 1985 (33 yaşında) tarihinde Bursa'da doğmuştur. 400 metre engelli yarışlarıyla tanınan kısa mesafeci bir atlet olan Aydemir, geçmiş yıllarda da heptatlon branşında boy göstermiştir. 2012 yılındaki Londra Yaz Olimpiyat Oyunları'nda 4x400 metre bayrak yarışında yarışma hakkı elde eden Sema Aydemir, 400m engelli branşında en iyi derecesini kazanmış, 6 Haziran 2012 tarihinde Ankara'da yapılan yarışta 56.62sn'lik derecesiyle elde etmiştir. Sema Aydemir, 21 Ocak 2017 tarihinde yayınlanmaya başlayan Survivor yarışmasının ünlüler kadrosunda yarışmıştır.

SEMA AYDEMİR EVLİ Mİ?

Sema Aydemir Eşref Apak ile evlenmiş ve 2016 yılında boşanmıştır.

SEMA SURVIVOR'A MI GİDİYOR?

Son bölümde Nagihan, Aleyna ve Nefise arasında çıkan kavgadan sonra çılgına dönen Acun Ilıcalı, sinir krizi geçirerek sandalyeyi fırlattı. Yaşanan gelişmelerin ardından daha önce 3 kez mücadele eden ve şu an yarışmada ikisi yarışan Sema Aydemir, apar topar Dominik'e çağrıldı.