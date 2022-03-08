Survivor Panorama neden yok? 2022 Survivor Panoroma saat kaçta, hangi gün? Survivor Ekstra yok mu? - Haberler

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Survivor Panorama neden yok? 2022 Survivor Panoroma saat kaçta, hangi gün? Survivor Ekstra yok mu?

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Survivor Panorama neden yok? 2022 Survivor Panoroma saat kaçta, hangi gün? Survivor Ekstra yok mu?

Survivor All Star tüm hızıyla devam ederken, izleyiciler Survivor Panorama'yı da takip ediyor. TV8 izleyicileri Survivor Panorama neden yok, sorusunun yanıtını araştırıyor. İşte, TV8 yayın akışı... Survivor Ekstra yok mu?

Survivor Panorama neden yok, sorusunun yanıtı merak edilen konular arasında yer alıyor. Hafta içi yayınlanan Survivor Panorama'nın yayın akışında yer almaması sonrası Survivor Panoroma neden yok, Survivor Panoroma saat kaçta, hangi gün? sorularına yanıt arandı. Survivor Ekstra yok mu?

Survivor Panorama'nın yeni sezonunda Kübra Açıl, Hakan Hatipoğlu ve Damla Can yer alıyor. Program hafta içi her gün saat 13:30'da izleyici ile buluşacak. Survivor Panorama 13.30-16.00 saatleri arasında ekranlarda olacak.

Survivor Panoroma hafta içi her gün yayınlanmakta ancak bugün o saatte Canım Annem dizisi yayın akışında yer aldı. Survivor Panoroma'nın, Acun Ilıcalı'nın arkadaşı ve Acun Medya Genel İdari Koordinatörü olan Alpay Kazan'ın vefat etmesi nedeniyle yayınlanmadığı belirtiliyor.

Furkan Dede'nin yaptığı açıklamaya göre; Alpay Kazan'ın vefatı sebebiyle dün akşam Survivor Ekstra'nın yeni bölümü yayınlanmamıştı.

11:15 Survivor All Star

13:15 Canım Annem

15:00 Canım Annem/ Yeni Bölüm

16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz/ Yeni Bölüm

20:00 Survivor All Star/ Yeni Bölüm

00:15 Survivor Ekstra/ Canlı

01:30 Canım Annem

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