Survivor Panorama neden yok? 2022 Survivor Panoroma saat kaçta, hangi gün? Survivor Ekstra yok mu?

Survivor Panorama neden yok, sorusunun yanıtı merak edilen konular arasında yer alıyor. Hafta içi yayınlanan Survivor Panorama'nın yayın akışında yer almaması sonrası Survivor Panoroma neden yok, Survivor Panoroma saat kaçta, hangi gün? sorularına yanıt arandı. Survivor Ekstra yok mu?

SURVIVOR PANORAMA SAAT KAÇTA?

Survivor Panorama'nın yeni sezonunda Kübra Açıl, Hakan Hatipoğlu ve Damla Can yer alıyor. Program hafta içi her gün saat 13:30'da izleyici ile buluşacak. Survivor Panorama 13.30-16.00 saatleri arasında ekranlarda olacak.

SURVİVOR PANORAMA NEDEN YOK?

Survivor Panoroma hafta içi her gün yayınlanmakta ancak bugün o saatte Canım Annem dizisi yayın akışında yer aldı. Survivor Panoroma'nın, Acun Ilıcalı'nın arkadaşı ve Acun Medya Genel İdari Koordinatörü olan Alpay Kazan'ın vefat etmesi nedeniyle yayınlanmadığı belirtiliyor.

SURVIVOR EKSTRA YOK MU?

Furkan Dede'nin yaptığı açıklamaya göre; Alpay Kazan'ın vefatı sebebiyle dün akşam Survivor Ekstra'nın yeni bölümü yayınlanmamıştı.

TV8 YAYIN AKIŞI

11:15 Survivor All Star

13:15 Canım Annem

15:00 Canım Annem/ Yeni Bölüm

16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz/ Yeni Bölüm

20:00 Survivor All Star/ Yeni Bölüm

00:15 Survivor Ekstra/ Canlı

01:30 Canım Annem

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