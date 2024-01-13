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Survivor Nefise hangi sporu yapıyor? Survivor Nefise ne sporcusu, hangi kategoride sporcusu?

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Survivor All Star Mavi Takım Nefise Karatay hakkında birçok detay merak edilirken Survivor Nefise hangi sporu yapıyor? Sorusu gündemde yer alıyor ve araştırılıyor. Peki, Survivor Nefise hangi sporu yapıyor? Survivor Nefise ne sporcusu, hangi kategoride sporcusu?

Survivor Nefise hangi sporu yapıyor? Sorusu, Survivor izleyicileri başta olmak üzere birçok kişi tarafından merak ediliyor ve araştırılıyor. Survivor All Star 2024 kadroları merak edilirken Survivor All Star 2024 Mavi takım kadrosu ilgi odağı oldu. Kırmızı ve Mavi Takımın yarışmacıları iddialı sloganları ile All Star'a damga vurdu. Peki, Survivor Nefise hangi sporu yapıyor? Survivor Nefise ne sporcusu, hangi kategoride sporcusu?

SURVİVOR NEFİSE HANGİ SPORU YAPIYOR?

Nefise Karatay 25 Şubat 2000 doğumludur. Nefise Karatay milli atlettir. Uzun atlama ve engelli atlama dallarında kariyerini sürdürmektedir. Nefise Karatay henüz 5 yaşındayken spora başlamıştır. Nefise Karatay kariyerine Fenerbahçe ile başlamıştır. Buna göre Nefise Karatay Uzun atlama ve engelli atlama dallarında sportif faaliyetler göstermektedir.

Survivor Nefise hangi sporu yapıyor? Survivor Nefise ne sporcusu, hangi kategoride sporcusu?Nefise Karatay

Emir Ceran
Emir Ceran
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