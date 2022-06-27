Survivor kim elendi, kim gitti? 27 Haziran 2022 bugün Survivor'da elenen isim kim oldu? Survivor hangi isim elendi? 2022 Survivor 5. si kim oldu?

Survivor elenen kim oldu? 2022 Survivor All Star'da yarışmacı sayısı git gide azalıyor ve heyecan tüm hızıyla devam ediyor. Bu sene şampiyon kim olacak merak ediliyor. Survivor'da bu hafta kim elendi ve Survivor adaya veda eden isim kim oldu merak ediliyor. Survivor eleme adayları; Adem, Hikmet ve Nisa olmuştur. Survivor kim elendi? 2022 Survivor adaya kim veda etti? seyirciler tarafından merak ediliyor. Survivor kim elendi? 2022 Survivor adaya kim veda etti? Survivor'da kim adaya veda etti? Survivor'da kim gitti? Survivor kim elendi? 27 Haziran Survivor'da elenen isim kim oldu? Survivor 2022 All Star hangi isim elendi?

SURVİVOR BUGÜNKÜ DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI?

Bugünkü dokunulmazlığı Ayşe kazandı. Böylelikle Adem otomatikman 3. eleme adayı olmuş oldu.

BU HAFTANIN ELEME ADAYLARI KİMLER?

Bu haftanın eleme adayları:

1. eleme adayı : Nisa

Nisa 2. eleme adayı : Hİkmet

Hİkmet 3. eleme adayı : Adem

1. eleme adayı : Nisa

2. eleme adayı : Hikmet

3. eleme adayı : Adem

SURVİVOR KİM ELENDİ?

Survivor'da bu hafta kim elendi ve Survivor adaya veda eden isim kim oldu merak ediliyor. Survivor'da bu haftanın eleme adayları Adem, Hikmet ve Nisa oldu. Henüz adaya kim veda etti açıklanmadı. Birazdan elenen isim açıklanacak...

ELENEN İSİM : HİKMET

Elenen isim Hikmet oldu.

Hikmet adaya veda ediyor ve Survivor 2022'yi 5. tamamlıyor.

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