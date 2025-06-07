Survivor ilk finalist kim oldu 2025?

Survivor ilk finalist kim oldu 2025?
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Survivor 2025 All Star sezonunda heyecan dorukta! Uzun süren mücadelelerin ardından, "Survivor 2025 ilk finalist kim oldu?" sorusu nihayet yanıt buldu. İstanbul'da gerçekleşecek büyük finale sayılı günler kala, yarışmacılar arasında kıyasıya rekabet yaşanıyor.

Survivor 2025 ilk finalist kim oldu sorusu, izleyiciler tarafından merakla bekleniyordu. 6 Haziran 2025 Cuma akşamı yayınlanan bölümde, yarışmacılar finale kalmak için tüm güçlerini ortaya koydu. Bu kritik gecede, Survivor 2025 ilk finalist kim oldu sorusunun cevabı netlik kazandı. Peki, Survivor ilk finalist kim oldu 2025?

SURVIVOR İLK FİNALİST KİM OLDU?

Survivor All Star 2025'in kritik haftasında oynanan bireysel dokunulmazlık oyunu, Batuhan ile Volkan arasında geçti. Nefes kesen mücadelede kazanan Batuhan Karacakaya, İstanbul'da yapılacak büyük finalde yer alma hakkını kazandı. Böylece Batuhan, Survivor 2025 final biletini alan ilk yarışmacı oldu.

Survivor 2025 All Star sezonunda, finale kalan son beş yarışmacı arasında Batuhan, Volkan, Ayşe, Adem ve Sevgi yer alıyordu. 6 Haziran akşamı yayınlanan bölümde, yarışmacılar bireysel dokunulmazlık oyununda karşı karşıya geldi. Bu oyunun galibi, İstanbul'daki büyük final için ilk finalist olacaktı.

Haberler.com / Beyza Nur Ergin - Gündem
MHP-DEM Parti bayramlaşmasına damga vuran 'çay' şakası

MHP-DEM Parti bayramlaşmasına damga vuran çay şakası
Akıma kapılan Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeyrek'in durumu nasıl? Özel son bilgileri paylaştı

CHP'li başkanın durumu nasıl? Özel hastane önünde son bilgiyi paylaştı
Ferdi Zeyrek'in duran kalbi 70 dakika sonra yeniden atmaya başlamış

Elektrik akımına kapılan CHP'li başkanla ilgili çarpıcı detay
Bu köyün yarısı Türkiye'de yarısı komşuda

Bu köyün yarısı Türkiye'de yarısı komşuda
Kurban eti çekerken kıyma makinesine elini kaptıran genç kız ağır yaralandı

Kurban eti çekerken felaketi yaşadı! Genç kız yaşam savaşı veriyor
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Baltalı Grup, 2 fabrikasını birden kapatıyor

Türkiye'nin tekstil devi iflasın eşiğinde! İki fabrikasını kapatıyor
Bu haber hakkında ne düşünüyorsunuz?
500
Dries Mertens'e fahri Napoli vatandaşlığı verildi

Mertens'e fahri vatandaşlık verildi
Trump'tan Elon Musk'a sözleşme tehdidi

Trump dünyanın gözü önünde Musk'ı açık açık tehdit etti
Esad rejiminin yıkılmasının ardından Emevi Camii'nde ilk Kurban Bayramı namazı

Esad rejimi sonrası ilk! Yüzlerce kişi akın etti
Galatasaraylıları yıkacak 'Osimhen' iddiası

Yıldız isim teklifi kabul etti, gitmesi an meselesi
DEM Parti'den Eren Bülbül'ün annesine bayram telefonu

DEM Parti'den şehit Eren Bülbül'ün annesine sürpriz telefon
Başkanlar görüşecek! Süper Lig devinden Uğurcan bombası

Başkanlar görüşecek! Süper Lig devinden Uğurcan bombası
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.