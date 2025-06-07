Survivor 2025 ilk finalist kim oldu sorusu, izleyiciler tarafından merakla bekleniyordu. 6 Haziran 2025 Cuma akşamı yayınlanan bölümde, yarışmacılar finale kalmak için tüm güçlerini ortaya koydu. Bu kritik gecede, Survivor 2025 ilk finalist kim oldu sorusunun cevabı netlik kazandı. Peki, Survivor ilk finalist kim oldu 2025?

SURVIVOR İLK FİNALİST KİM OLDU?

Survivor All Star 2025'in kritik haftasında oynanan bireysel dokunulmazlık oyunu, Batuhan ile Volkan arasında geçti. Nefes kesen mücadelede kazanan Batuhan Karacakaya, İstanbul'da yapılacak büyük finalde yer alma hakkını kazandı. Böylece Batuhan, Survivor 2025 final biletini alan ilk yarışmacı oldu.

Survivor 2025 All Star sezonunda, finale kalan son beş yarışmacı arasında Batuhan, Volkan, Ayşe, Adem ve Sevgi yer alıyordu. 6 Haziran akşamı yayınlanan bölümde, yarışmacılar bireysel dokunulmazlık oyununda karşı karşıya geldi. Bu oyunun galibi, İstanbul'daki büyük final için ilk finalist olacaktı.