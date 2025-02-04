Yarışmadaki performansıyla dikkat çeken Hikmet'in hayatı ve kariyer geçmişi, Survivor takipçileri tarafından araştırılıyor. Sporseverlerin yakından tanıdığı bu yarışmacının nereli olduğu, kaç yaşında olduğu ve mesleği gibi konular gündemde yerini aldı. Survivor Hikmet kimdir?Hikmet Tuğsuz kaç yaşında, hangi yıl yarıştı? İşte Survivor Hikmet Tuğsuz hakkında merak edilen detaylar…

SURVİVOR HİKMET TUĞSUZ KİMDİR?

Survivor 2025 kadrosuna yedeklerden dahil olan Hikmet Tuğsuz, daha önce Survivor 2022 sezonunda gösterdiği üstün performans ve mücadeleci yapısıyla dikkatleri üzerine çekmişti. Sporcu kimliği ile ön plana çıkan Tuğsuz, atletizm başta olmak üzere farklı branşlarda birçok başarı elde etmiş bir isimdir.

Parkur performansları ve hırsıyla izleyiciler tarafından tanınan Hikmet Tuğsuz, Survivor'da şampiyonluk hedefiyle mücadele eden iddialı yarışmacılar arasında yer alıyor.

Survivor 2022'de yaşadığı sakatlık sebebiyle yarışmadan erken ayrılmak zorunda kalan Tuğsuz, 2025 sezonunda yeniden parkurlara dönerek büyük bir çıkış yapmayı hedefliyor.