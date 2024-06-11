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Survivor finalinde ilk finalist kim oldu? Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı?

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Survivor yarışmasının son bölümünde, dokunulmazlık oyununu kazanan yarışmacı ve ilk finalist belli oldu. Yarışmacılar arasındaki zorlu mücadele izleyenleri ekran başına kilitleyerek heyecan dolu anlar yaşattı. peki, Survivor finalinde ilk finalist kim oldu? Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı?

Survivor All Star'ın dün akşam yayınlanan bölümünde ilk finalist olmak isteyen Ogeday, Seda, Nefise ve Atakan arasında kıyasıya mücadele yaşandı. Oyunun sonunda ilk finalist Batuhan Karacakaya oldu. Survivor finalinde ilk finalist kim oldu? Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı?

SURVIVOR FİNALİNDE İLK FİNALİST KİM OLDU?

Oyunda peş peşe sayılar kaybeden Ogeday, Seda ve Nefise elendi. Oyunda finale kalan Atakan ve Batuhan ise ilk finalist olabilmek için yarıştı. Atışlarda rakibi Atakan'ı yenen Batuhan Survivor All Star'ın İstanbul'u garantileyen ilk finalisti oldu. Atakan'ı 3-2'lik skorla yenen Batuhan "Çok mutluyum. Bu kolyeyi kazandığım için inanılmaz mutlu hissediyorum. İstanbul'a giderken o uçağa mutlu ve gururlu şekilde bineceğim. Bu kolyeyi aileme ve destekleyenlere armağan ediyorum" dedi.

Survivor finalinde ilk finalist kim oldu? Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı?

SURVIVOR FİNALİST ADAYLARI KİM OLDU?

TV8 ekranlarında yayınlanan Survivor All Star'da büyük finale sayılı günler kaldı. Ogeday, Seda, Nefise ve Atakan, dün akşam ilk finalist olabilmek için ter döktü.

Survivor finalinde ilk finalist kim oldu? Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı?

Kaynak: Haberler.com / Gündem

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