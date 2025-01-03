Üye Girişi
Haberler
Antalya'da 4,5 büyüklüğünde deprem
Antalya'da korkutan deprem! Sarsıntı çevre illerden de hissedildi
İstanbul'da gizemli koku: Öğle saatlerinde başladı hala devam ediyor
İstanbul'da gizemli koku! Öğle saatlerinde başladı hala devam ediyor
Savcıyı makamında tehdit eden Mustafa Kemal Zengin'in ifadesi: Boşboğazlılık yaptım
Savcıyı tehdit etmişti! Görüntülerle ilgili söyledikleri pes dedirtti
Ferdi Tayfur'un cenaze programı değişti
Usta sanatçı Ferdi Tayfur'un cenaze programında değişiklik yapıldı

Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı 3 Ocak Cuma?

Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı 3 Ocak Cuma?
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Survivor All Star 2025 Mavi takım ve Kırmızı takım mücadeleleri odağı oldu. Kırmızı ve Mavi Takımın yarışmacıları iddialı sloganları ile All Star'a damga vururken aynı zamanda izleyiciler Survivor okunulmazlık dokunulmazlık kim kazandı, merak etti. Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı 3 Ocak Cuma?

Survivor 2025 All Star izleyicilerin ilgi odağı olmaya devam ediyor. Kırmızı ve Mavi takımdan oluşan kadrolar merak edilirken yarışmayı izleyenler Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı, merak etti. Survivor okunulmazlık dokunulmazlık kim kazandı 3 Ocak Cuma? İşte, detaylar...

SURVİVOR NEREDE ÇEKİLİYOR?

Survivor Dominik Cumhuriyeti'nde çekilmektedir. Dominik Cumhuriyeti, Karayiplerdeki Hispanyola adasında yer alan bir ülkedir. Hispanyola, Porto Riko'nun batısında, Küba ve Jamaika'nın doğusunda yer alıyor.

SURVİVOR 2025 ÜNLÜLER KADROSU

Zeynep Alkan

Serenay Aktaş

Batuhan Karacakaya

Adem Kılıç

İsmail Balaban

Ayşe Yüksel

Sema Aydemir

Barış Murat Yağcı

Yağmur Banda

SURVİVOR 2025 GÖNÜLLÜLER KADROSU

Tuğba Yeni

Dilşah Kurt

Batuhan Gökgöz

Mevlüt Koçak

Göksu Küçükali

Adilhan Numan

Kaan Kazgan

Kübra Avcı

SURVİVOR DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

Survivor dokunulmazlık oyunu henüz sona ermedi. Sayfamızı takip edebilirsiniz.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
Haberler.com - Gündem
img

Antalya'da korkutan deprem! Sarsıntı çevre illerden de hissedildi
img

Fiyatı duyan işi gücü bırakıp geldi! İçeriye giren dışarıya çıkamadı
img

BBP lideri Destici'den İmralı görüşmesi yorumu: Duyunca kanım dondu
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Çaykur Rizespor-Beşiktaş maçının ilk 11'leri belli oldu
İşte Çaykur Rizespor-Beşiktaş maçının ilk 11'leri
Trump'ın ekonomi politikaları Türkiye'nin önünü açabilir
Piyasaların gözü alacağı kararlarda! Trump, Türkiye'nin önünü açabilir
Ferdi Tayfur'dan takdire şayan vasiyet! Hepsini halka bağışladı
Ferdi Tayfur'un vasiyeti takdire şayan! Hepsini halka bağışladı
Ferdi Tayfur, Ata Demirer'e hakkını helal etmeden öldü
Sanat dünyasında hakkını helal etmediği bir isim var
Muhabirlerin ısrarına dayanamayan Necla Nazır, cama çıkıp taziyeleri kabul etti
Israrlara dayanamayıp cama çıktı! Necla Nazır taziyeleri kabul etti
Kandıralı Ferdi tutuklandı
Kandıralı Ferdi tutuklandı

Son Dakika Haberleri

Ragıb Narin kimdir? Ragıb Narin evli mi? Rizespor Beşiktaş CANLI izle! (ŞİFRESİZ) Rizespor Beşiktaş maçı hangi kanalda, canlı yayın nerede ve nasıl izlenir? MasterChef bitti mi, bu akşam yok mu? 3 Ocak Cuma MasterChef yeni bölüm ne zaman? 4 Ocak Akaryakıt Fiyatları: Benzine, motorine, mazota ZAM veya indirim var mı, gelecek mi? 4 Ocak Cumartesi yarın İstanbul'da hava durumu nasıl olacak, kar yağışı var mı? Yalı Çapkını neden yok, günü mü değişti? 2025 Yalı Çapkını bu hafta yok mu, yeni bölüm ne zaman yayınlanacak? Kızılcık Şerbeti neden yok, günü mü değişti? 2025 Kızılcık Şerbeti bu hafta yok mu? Kızılcık Şerbeti yeni bölüm ne zaman yayınlanacak? CANLI maç izle! (ŞİFRESİZ) Canlı şifresiz donmadan HD maç izle! 3 Ocak günün maçları nereden izlenir? Arka Sokaklar neden yok, günü mü değişti? 2025 Arka Sokaklar bu hafta yok mu, yeni bölüm ne zaman yayınlanacak? Gaziantep GASKİ su kesintisi! Şahinbey, Nizip, Nurdağı 3-4 Ocak GASKİ su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? Hababam Sınıfı filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Hababam Sınıfı filmi ne zaman, nerede çekildi?
title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.