Survivor All Star 2024, 31 Ocak Çarşamba günü büyük bir heyecana sahne oldu. Yarışmanın bu bölümünde dans yarışması gerçekleşti ve takımlar arasında kıyasıya bir rekabet yaşandı. Peki, Survivor dans yarışması jürisi kim, neredeler?

SURVİVOR DANS YARIŞMASINI KİM KAZANDI?

Survivor All Star 2024 31 Ocak Çarşamba günü dans yarışmasıyla ekranlara gelecek. Kıyasıya rekabette SMS kaldırıldı ve yarışmacılar sadece başarılarıyla final yoluna kadar gidebilecek.

Henüz kazanan takımın resmi açıklaması yapılmamış olsa da izleyiciler, büyük bir merak içinde sonucu bekliyor. Kazanan isim ve takım netleştiğinde bu haber güncellenecek ve kazanan tarafın bilgileri paylaşılacaktır.

SURVİVOR DANS YARIŞMASI JÜRİSİ KİM, NEREDELER?

Jüriler:

Aydan Ünsal

Çisil Sıkı

Ömer Yeşilbaş